巴黎奧運｜前屆奧運盟主火併世盃殿軍 德澳女奧足「大」匯演

奧運女足緊隨男足步伐，今晚上演全部首輪6場分組賽，其中矚目戰是德國女奧足硬撼澳洲女奧足。德國是傳統女足勁旅，亦是前屆奧運金牌得主，但球隊攻強於守，近年戰績插水；遇上上屆奧運及應屆世盃殿軍澳洲，預期會有一番惡鬥，入球不會少(球賽編號FB8226，7月26日01:00開賽)。
「德女」經歷上屆奧運外圍賽出局、去年世盃分組賽慘被淘汰的低潮期後重組，一眾年輕新一代冒起，其中拜仁慕尼黑一對箭頭舒爾娜(Lea Schuller)、布亞(Klara Buhl)，入球能力相當；唯一較可惜的是2022歐國盃最佳新秀奧芭度芙(Lena Oberdorf)，上仗友賽4比0大炒奧地利時勇戰傷膝，被逼退隊。總括而言，換血後的德國，行軍快速、火力十足，但與全盛時期相比，仍有一段差距。
澳洲逾半球員均效力英超
對手澳洲在上屆奧運、去年世盃均獲殿軍，隊中逾半數球員均效力英超球隊，整體戰力正在不斷提升。由於奧運女足並無年齡規限，所有當打球星、沙場老將均能參與其中，這亦更能反映一連兩屆大賽都有上佳演出的澳洲，已有力與列強爭一日之長短。她們早前友賽上屆奧運金牌得主加拿大，僅以1比2見負，今戰遇上德國，預期是對攻格局。
美國女奧足遇贊比亞
同處B組的美國女奧足，將會遇上贊比亞女奧足。美國是4屆奧運金牌得主，但上屆奧運只得銅牌、去年世盃更早在16強就被淘汰；幸好，對手贊比亞去年世盃遇上日本與西班牙均淨吞5蛋，實力平庸，預期美國有望憑高空轟炸及快速反擊，輕鬆擊倒對手(球賽編號FB8230，7月26日03:00開賽)。
C組焦點大戰，西班牙女奧足火併日本女奧足。西班牙貴為去年世盃盟主，中場邦瑪迪(Aitana Bonmati)、前鋒柏拉雷露(Salma Paralluelo)更分別當選最佳球員及最佳新秀；但當時分組賽遇上日本，西班牙卻曾慘吞4蛋。日本上屆奧運、去年世盃均8強出局，幸好隊內大部分進攻好手均在英超搵食，級數有保證。兩隊實力接近，鋒力銳利，今場吼「入球」大正路！(球賽編號FB8229，7月25日23:00開賽)