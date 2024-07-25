巴黎奧運｜前屆奧運盟主火併世盃殿軍 德澳女奧足「大」匯演

奧運女足緊隨男足步伐，今晚上演全部首輪6場分組賽，其中矚目戰是德國女奧足硬撼澳洲女奧足。德國是傳統女足勁旅，亦是前屆奧運金牌得主，但球隊攻強於守，近年戰績插水；遇上上屆奧運及應屆世盃殿軍澳洲，預期會有一番惡鬥，入球不會少(球賽編號FB8226，7月26日01:00開賽)。

「德女」經歷上屆奧運外圍賽出局、去年世盃分組賽慘被淘汰的低潮期後重組，一眾年輕新一代冒起，其中拜仁慕尼黑一對箭頭舒爾娜(Lea Schuller)、布亞(Klara Buhl)，入球能力相當；唯一較可惜的是2022歐國盃最佳新秀奧芭度芙(Lena Oberdorf)，上仗友賽4比0大炒奧地利時勇戰傷膝，被逼退隊。總括而言，換血後的德國，行軍快速、火力十足，但與全盛時期相比，仍有一段差距。