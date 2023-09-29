後上王唔怕後勁王 熱刺大勇有「利」破咒

熱刺大勇，誓破魔咒！季初「一周一賽」的熱刺，在本輪英超重頭大戰再當主角，明晚香港時間深夜迎戰另一傳統勁旅利物浦；以主隊今屆在新帥領導下充滿鬥心的表現，今場無懼紅軍進襲，誓破11次聯賽對賽不勝的魔咒。足智彩開出讓球盤，利物浦要讓[0/0.5]球，可博熱刺下盤 (球賽編號FB6303，10月1日0:30開賽)。
熱刺主帥普斯迪古路上任後，球隊復現朝氣，上仗英超北倫敦打吡兩度落後下追和阿仙奴，但表現更勝對手；而且官方確認，自從英超1992年成立以來，熱刺在先落後下取得的分數，累計428分，1分壓過曼聯，榮登後上王，鬥心強橫可見一斑。
麥迪臣成熱刺新核心
熱刺新兵中，攻中占士麥迪臣表現極對辦，令隊長前鋒孫興民重生，久沉的巴西箭頭李察利臣亦有起色；由比素馬及柏比沙亞組成的雙防中，活力十足，機動性強。球隊今屆缺席歐洲賽外，早前英聯盃亦一早出局；變成「一周一賽」，可以全副精神應付英超，主將體力充沛，專注度高，難怪每戰不慌不忙，後上有力。球隊近5季半共11次聯賽對戰不勝利物浦，但以季初勇態，今場應是「破咒」的最佳時機。
利物浦紐尼斯蘇保斯拉爾狀態佳
熱刺是後上王，利物浦近期則是後勁王。紅軍開季聯賽戰績更勝熱刺，6勝5勝1和；但近期各項賽事4戰全勝3比1，當中3仗俱是上半場一早已落後反勝，賽事比熱刺頻密，剛在周中英聯盃後備出場的中鋒達雲紐尼斯及射入世界波的中場新兵蘇保斯拉爾，又可升任正選，火力毋庸置疑。只慮紅軍防線未見穩陣，若然副隊長阿歷山大阿諾特今場仍要養傷，由祖高美斯客串右閘會是一大缺口，勢成熱刺重點攻擊目標。
兩支傳統英超勁旅實力及近況接近，佔主場之利的熱刺當然不宜看淡，今場有力坐和望贏。