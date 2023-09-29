後上王唔怕後勁王 熱刺大勇有「利」破咒

熱刺大勇，誓破魔咒！季初「一周一賽」的熱刺，在本輪英超重頭大戰再當主角，明晚香港時間深夜迎戰另一傳統勁旅利物浦；以主隊今屆在新帥領導下充滿鬥心的表現，今場無懼紅軍進襲，誓破11次聯賽對賽不勝的魔咒。足智彩開出讓球盤，利物浦要讓[0/0.5]球，可博熱刺下盤 (球賽編號FB6303，10月1日0:30開賽)。

熱刺主帥普斯迪古路上任後，球隊復現朝氣，上仗英超北倫敦打吡兩度落後下追和阿仙奴，但表現更勝對手；而且官方確認，自從英超1992年成立以來，熱刺在先落後下取得的分數，累計428分，1分壓過曼聯，榮登後上王，鬥心強橫可見一斑。

麥迪臣成熱刺新核心

熱刺新兵中，攻中占士麥迪臣表現極對辦，令隊長前鋒孫興民重生，久沉的巴西箭頭李察利臣亦有起色；由比素馬及柏比沙亞組成的雙防中，活力十足，機動性強。球隊今屆缺席歐洲賽外，早前英聯盃亦一早出局；變成「一周一賽」，可以全副精神應付英超，主將體力充沛，專注度高，難怪每戰不慌不忙，後上有力。球隊近5季半共11次聯賽對戰不勝利物浦，但以季初勇態，今場應是「破咒」的最佳時機。