意甲｜國米主誓場復仇採「紫百合」

上屆意甲盟主國際米蘭，剛戰補賽鬥「紫百合」費倫天拿大敗而回，無法重返榜首；匆匆在今晚轉戰主場的次循環再鬥，國米恃地頭火力充足，人腳調動充裕，有力成功復仇，主勝熱捧。(球賽編號FB7299，2月11日03:45開賽)
兩軍去年12月初原定的首循環比賽，戰至16分鐘，因主隊費倫天拿的意大利中場艾度亞度保夫(Edoardo Bove)，心臟驟停昏倒球場；可幸現已出院，但復出無期。賽事上周四由第17分鐘開始續戰，國米作客排強陣，由射手馬古斯杜林夥拍拿達路馬天尼斯攻堅，卻無法攻破對手門將迪基亞的十指關。國米更被費倫中堅盧卡雲尼亞里在下半場打開缺口；3名中堅恩比錫克、巴斯東尼及迪維積，亦無法箝制「紫百合」箭頭摩斯堅恩，被對方連入2球，最終吞3蛋而回，是該隊今季最大比數敗仗，兼首次聯賽食白果，穩守次席。
恩沙基：我們缺少一切
國米主帥恩沙基賽後不滿說：「我們缺少一切，速度、侵略性及決心，抵輸。落敗傷害了我們，但我們準備好即時反彈。」該隊今夜雖缺少累計黃牌夠數的翼衛鄧費斯，但經驗豐富的達米安可頂上；中場發電機尼高路巴列拿配搭查漢奴古仍可信賴，前鋒泰尼米及阿拿奧杜域可供調動。再者，球隊貴為上屆聯賽主場王，今季在意甲主場戰績之佳僅次拿玻里；主場11戰入26球僅次阿特蘭大，今場形勢料可逆轉。
費倫天拿聯賽已連贏3場，走勢回勇；但近期聯賽作客成績一般，近4戰作客只嘗一勝，場場失波，而且過分倚賴今屆已入15球的摩斯堅恩攻堅，此子今場必被國米守將加以防範，不易再得逞。易地再戰，寧捧國米。相關連結：香港賽馬會網頁