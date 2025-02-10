意甲｜國米主誓場復仇採「紫百合」

上屆意甲盟主國際米蘭，剛戰補賽鬥「紫百合」費倫天拿大敗而回，無法重返榜首；匆匆在今晚轉戰主場的次循環再鬥，國米恃地頭火力充足，人腳調動充裕，有力成功復仇，主勝熱捧。(球賽編號FB7299，2月11日03:45開賽)

兩軍去年12月初原定的首循環比賽，戰至16分鐘，因主隊費倫天拿的意大利中場艾度亞度保夫(Edoardo Bove)，心臟驟停昏倒球場；可幸現已出院，但復出無期。賽事上周四由第17分鐘開始續戰，國米作客排強陣，由射手馬古斯杜林夥拍拿達路馬天尼斯攻堅，卻無法攻破對手門將迪基亞的十指關。國米更被費倫中堅盧卡雲尼亞里在下半場打開缺口；3名中堅恩比錫克、巴斯東尼及迪維積，亦無法箝制「紫百合」箭頭摩斯堅恩，被對方連入2球，最終吞3蛋而回，是該隊今季最大比數敗仗，兼首次聯賽食白果，穩守次席。