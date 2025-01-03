意超盃｜祖記戰A米鬥「大」

意超盃準決賽，今夜續在沙特阿拉伯利雅得上演，由上屆意盃盟主祖雲達斯，鬥上屆意甲亞軍AC米蘭。「斑馬兵團」祖雲達斯，一向鍾情意超盃，近期火力全面回起；遇上新帥初登場要立威的A米，今場或開入球騷娛眾。(球賽編號FB5784，1月4日03:00開賽)
曾9奪意超盃的「斑馬兵團」，季初由莫達(Motta)接掌帥印，表現仍不突出，聯賽暫排第6，和波太多，踢法保守。不過球隊踏入去年12月，火力明顯增強，對上6場賽事最少每場入2球；中場卡夫蘭杜林(Khephren Thuram)、翼鋒尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)、法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)、攻中韋斯頓麥堅尼(Weston McKennie)及射手杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)，同處佳態。莫達要「交數」向球會上下交代，先博意超盃最實際。
今場賽事其中一焦點是葡兵法蘭斯高干斯卡奧，將會跟「紅黑兵團」A米新帥沙治奧干斯卡奧(Sergio Conceicao)作父子內訌戰。後者數天前才接替被炒的方辛加(Fonseca)，雖然今次由之前葡超波圖轉教意甲，但其實以往球員時代曾在意甲征戰6年，預料新帥可以快速適應新環境。他接任後說：「我們要力爭打入前4取歐聯資格，雖然未來工作很多，但我對球隊有信心，現在先專注爭意超盃。」
AC米蘭對上4戰不敗，包括上仗在意甲主場靠中場得分好手、荷蘭的雷恩達斯(Reijnders)入波，打和羅馬；但現時聯賽僅排第8位，下半季要急起直追。球隊今次征沙特大軍包括早前受傷的主力翼鋒拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)及基斯甸普列錫(Christian Pulisic)；加上西班牙射手艾華路莫拉達(Alvaro Morata)及英格蘭箭頭譚美阿巴謙(Tammy Abrahim)壓陣，以球隊季內在歐聯及意盃展示出色的鋒力，今場新帥「地標戰」不會輸蝕，博「入球」大有計。相關連結：香港賽馬會網頁