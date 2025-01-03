意超盃｜祖記戰A米鬥「大」

意超盃準決賽，今夜續在沙特阿拉伯利雅得上演，由上屆意盃盟主祖雲達斯，鬥上屆意甲亞軍AC米蘭。「斑馬兵團」祖雲達斯，一向鍾情意超盃，近期火力全面回起；遇上新帥初登場要立威的A米，今場或開入球騷娛眾。(球賽編號FB5784，1月4日03:00開賽)

曾9奪意超盃的「斑馬兵團」，季初由莫達(Motta)接掌帥印，表現仍不突出，聯賽暫排第6，和波太多，踢法保守。不過球隊踏入去年12月，火力明顯增強，對上6場賽事最少每場入2球；中場卡夫蘭杜林(Khephren Thuram)、翼鋒尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)、法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)、攻中韋斯頓麥堅尼(Weston McKennie)及射手杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)，同處佳態。莫達要「交數」向球會上下交代，先博意超盃最實際。