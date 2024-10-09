日聯盃｜橫濱水手主場勢劏名古屋鯨魚

正力爭日本本土盃賽雙冠的橫濱水手，今日黃昏將於日聯盃準決賽首回合先迎戰名古屋鯨魚。水手今季在日職早被拋甩，已將注意力放在爭逐盃賽冠軍上，現時日聯盃與日皇盃都已打入四強；今場回復強陣出戰，主帥赫捷臣已下格殺令，夠決心兼主場對賽佔優，主勝必捧。(球賽編號FB1952，10月9日18:00開賽)
論近況，水手無疑狀態反覆，其中聯賽便錄得了4連敗，但要知道他們現時位列聯賽榜12位，高不成低不就，已缺乏拚搏動力；尤其是該隊現時要同時分心應付亞冠精英盃、日聯盃及日皇盃，聯賽表現差勁可以理解。
事實上，相比上周中在亞冠精英盃4比0大勝蔚山HD之戰，剛戰聯賽作客以0比1不敵柏雷素爾時，正選陣容便作出多達9個變動；消息指，水手今場將回復贏蔚山的正選陣容出戰，大勇射手安達臣盧比斯仍會掛帥，恩蘇沙則再次升正。主帥強調明白不易重演上圈首回合主場以6比1大炒北海道札幌岡薩多，但也必須先拿下今場勝利。
鯨魚作客水手往績平平
對手鯨魚上仗聯賽以0比1負於福岡黃蜂，聯賽3連勝告終；上圈日聯盃也僅靠互射12碼淘汰廣島三箭，狀態與實力同樣一般；最重要是近4次作客水手只錄得1和3敗，全面下風，今場恐怕凶多吉少。兩軍將於下周日(13號)次回合再戰，屆時由鯨魚主場。
另一場四強首回合，由新潟天鵝主場對川崎前鋒。前鋒上月底曾在日職主場以5比1大勝天鵝，牌面秤先；但原來天鵝近3次主場對前鋒，法定時間未逢敗績，錄得1勝2和，今場有地利之助，成受讓一方可吼。(球賽編號FB1951，10月9日18:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁