日聯盃｜橫濱水手主場勢劏名古屋鯨魚

正力爭日本本土盃賽雙冠的橫濱水手，今日黃昏將於日聯盃準決賽首回合先迎戰名古屋鯨魚。水手今季在日職早被拋甩，已將注意力放在爭逐盃賽冠軍上，現時日聯盃與日皇盃都已打入四強；今場回復強陣出戰，主帥赫捷臣已下格殺令，夠決心兼主場對賽佔優，主勝必捧。(球賽編號FB1952，10月9日18:00開賽)

論近況，水手無疑狀態反覆，其中聯賽便錄得了4連敗，但要知道他們現時位列聯賽榜12位，高不成低不就，已缺乏拚搏動力；尤其是該隊現時要同時分心應付亞冠精英盃、日聯盃及日皇盃，聯賽表現差勁可以理解。