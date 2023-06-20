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波經
2023-06-20 04:29:57
日報

歐國外｜C朗第200頂喼帽 續刷紀錄 率葡萄牙鬥冰島

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C朗 般奴費南迪斯 貝拿度施華

38歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，在香港時間周二深夜，繼續領軍在歐國外Ｊ組作客冰島(21/06 02:45)，亦將標誌著C朗成為首位男子足球員，達到200場國際賽的里程碑。

自2003年8月代表葡萄牙友賽鬥哈薩克起，C朗征戰國際賽近廿載，戰至去年世盃決賽周已平科威特球員艾穆達華(Al-Mutawa)的196場國際賽紀錄，如今加上之前3場歐國外比賽，C朗累計並攻入122個國際賽入球，雖然上仗主場3球輕取波斯尼亞時，現效力沙特球隊艾納斯的C朗，一記頭槌入波因越位無效，未能取得入球，但踢足全場，毫不留力。

今年起領葡軍3戰歐國外全勝入13球的主帥馬天尼斯，上仗賽後說：「他(C朗)是獨一無二並擁有199頂喼帽的球員；態度一流，無球在腳仍努力不懈，跟從球隊戰術，我深感滿意。他是一個只想為球隊做得最好的典範。」

C朗隊長今仗將續帶領上仗包辦贏波3球的「曼市孖寶」般奴費南迪斯及貝拿度施華，以及據報即將轉戰沙特聯賽的狼隊隊長魯賓尼維斯，在冰島首都雷克雅未克，博取歐國外4戰全勝，兼續創紀錄，達200場國際賽的新里程碑；而另一前鋒干卡路因為上仗賽前大腿受傷，已提早離隊。

C朗

C朗繼續在國家隊創歷史。

貝拿度施華

貝拿度施華

祖奧菲歷斯

祖奧菲歷斯上仗擔正。

簡些路

簡些路仍在陣中。

祖漢古蒙臣

祖漢古蒙臣(右)

冰島戰力下跌

冰島上仗主場以1比2不敵斯洛伐克，歐國外3戰1勝2負，只曾7蛋贈「魚腩」列支敦士登，球隊近年走下坡，難跟2016年打入歐國盃8強及2018年打入世盃決賽周時戰力相比。隊長中場艾朗根拿臣上仗賽前熱身受傷，今場上陣成疑，般尼中場祖漢古蒙臣料頂上隊長一職領軍。

古蒙臣

冰島古蒙臣(Albert Guomundsson)

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