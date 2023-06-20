歐國外｜C朗第200頂喼帽 續刷紀錄 率葡萄牙鬥冰島

38歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，在香港時間周二深夜，繼續領軍在歐國外Ｊ組作客冰島(21/06 02:45)，亦將標誌著C朗成為首位男子足球員，達到200場國際賽的里程碑。

自2003年8月代表葡萄牙友賽鬥哈薩克起，C朗征戰國際賽近廿載，戰至去年世盃決賽周已平科威特球員艾穆達華(Al-Mutawa)的196場國際賽紀錄，如今加上之前3場歐國外比賽，C朗累計並攻入122個國際賽入球，雖然上仗主場3球輕取波斯尼亞時，現效力沙特球隊艾納斯的C朗，一記頭槌入波因越位無效，未能取得入球，但踢足全場，毫不留力。

今年起領葡軍3戰歐國外全勝入13球的主帥馬天尼斯，上仗賽後說：「他(C朗)是獨一無二並擁有199頂喼帽的球員；態度一流，無球在腳仍努力不懈，跟從球隊戰術，我深感滿意。他是一個只想為球隊做得最好的典範。」

C朗隊長今仗將續帶領上仗包辦贏波3球的「曼市孖寶」般奴費南迪斯及貝拿度施華，以及據報即將轉戰沙特聯賽的狼隊隊長魯賓尼維斯，在冰島首都雷克雅未克，博取歐國外4戰全勝，兼續創紀錄，達200場國際賽的新里程碑；而另一前鋒干卡路因為上仗賽前大腿受傷，已提早離隊。