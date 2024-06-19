歐洲國家盃｜克羅地亞誓破阿爾巴尼亞 敗軍對決

歐國盃B組兩支落筆打三更隊伍克羅地亞與阿爾巴尼亞，今晚早場在次輪對撼。「格仔兵團」上仗慘負勁旅西班牙腳下，主帥達歷早早收起主力如莫迪歷及高華錫，擺明是為今戰求翻生；在實力強大及決心十足之下，可望擊倒小組最弱的阿爾巴尼亞，打開勝門，可熱捧克軍。 (球賽編號FB8613，6月19日21:00開賽)

克羅地亞料變陣

貴為上屆世盃季軍，克羅地亞的實力毋庸置疑，即使部份隊員年事已高；但就是勝在卡士十足，大賽經驗豐富。「格仔兵團」上仗不敵西班牙，控球指數及射門次數其實都是佔優一方，只是臨腳一腳處理欠佳，招致大敗。

主帥達歷上仗賽後向到臨的德國捧場球迷致歉，並自爆今戰會變陣出擊：「我們都知今場是何等重要，是非勝不可，因此會做好準備，同時作出改變。」由莫迪歷、波索域與高華錫組成的中場，預計仍會繼續擔正；但老將比列錫上仗後備登場發揮不俗，今場有望搶得正選，提升側擊力。