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波經
2024-06-19 04:31:47
日報

歐洲國家盃｜克羅地亞誓破阿爾巴尼亞 敗軍對決

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歐洲國家盃 克羅地亞足球隊

克羅地亞莫迪歷要為3分而戰。

歐國盃B組兩支落筆打三更隊伍克羅地亞與阿爾巴尼亞，今晚早場在次輪對撼。「格仔兵團」上仗慘負勁旅西班牙腳下，主帥達歷早早收起主力如莫迪歷及高華錫，擺明是為今戰求翻生；在實力強大及決心十足之下，可望擊倒小組最弱的阿爾巴尼亞，打開勝門，可熱捧克軍。 (球賽編號FB8613，6月19日21:00開賽)

歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖）

克羅地亞料變陣

貴為上屆世盃季軍，克羅地亞的實力毋庸置疑，即使部份隊員年事已高；但就是勝在卡士十足，大賽經驗豐富。「格仔兵團」上仗不敵西班牙，控球指數及射門次數其實都是佔優一方，只是臨腳一腳處理欠佳，招致大敗。

主帥達歷上仗賽後向到臨的德國捧場球迷致歉，並自爆今戰會變陣出擊：「我們都知今場是何等重要，是非勝不可，因此會做好準備，同時作出改變。」由莫迪歷、波索域與高華錫組成的中場，預計仍會繼續擔正；但老將比列錫上仗後備登場發揮不俗，今場有望搶得正選，提升側擊力。

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歐洲國家盃名單｜B組克羅地亞。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組阿爾巴尼亞。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組西班牙。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組意大利。(am730製圖)

阿爾巴尼亞上仗對意大利開賽23秒入波寫下賽事紀錄，可惜捉到鹿未能脫角，最終反輸1比2，士氣受打擊。主帥施雲奴坦承為3分全失感到失望，但球隊防線未夠級數，人腳上也難有變化；今場面對谷盡求勝的克軍，難望爆冷。

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(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)

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