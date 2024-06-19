歐洲國家盃｜德國鬥匈牙利連捷在望 主場霸氣足

東道主德國在揭幕戰霸氣盡現，進攻鐵三角科利安華迪斯、穆斯亞拿與夏維斯上半場各建一功，3球遙領對手。換邊後兩名多蒙特後備兵富克洛與安利簡恩亦有士哥，終以5比1大炒少踢1人的蘇格蘭，贏得輕易。

其實德國上仗開賽不久已完全控制比賽形勢，前場的高位逼搶更令對手舉步為艱；加上蘇格蘭一早少踢1人，早已無反抗能力，唯一美中不足的是中堅魯迪格尾段擺烏龍，未能令全場樂得清閒的門神紐亞保持不失，今場僅遇上首戰同樣失利的匈牙利，德軍連捷在望！