歐洲國家盃｜德國鬥匈牙利連捷在望 主場霸氣足

歐國盃展開第2輪分組賽，A組東道主德國，今晚移師斯圖加特迎擊匈牙利。德國首戰大炒蘇格蘭，贏來兵不血刃，前線尖刀張張利，遇上防線雜亂無章的匈牙利，主隊有力輕鬆取勝！ (球賽編號FB8614，6月20日00:00開賽)
東道主德國在揭幕戰霸氣盡現，進攻鐵三角科利安華迪斯、穆斯亞拿與夏維斯上半場各建一功，3球遙領對手。換邊後兩名多蒙特後備兵富克洛與安利簡恩亦有士哥，終以5比1大炒少踢1人的蘇格蘭，贏得輕易。
其實德國上仗開賽不久已完全控制比賽形勢，前場的高位逼搶更令對手舉步為艱；加上蘇格蘭一早少踢1人，早已無反抗能力，唯一美中不足的是中堅魯迪格尾段擺烏龍，未能令全場樂得清閒的門神紐亞保持不失，今場僅遇上首戰同樣失利的匈牙利，德軍連捷在望！
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匈牙利組織力弱
匈牙利首戰鬥瑞士，半場已失2球，縱然射手巴拿巴斯華加，下半場中段接應隊長蘇保斯拉爾妙傳，追成較接近比分；奈何前場組織力弱，兩翼側擊亦無優勢，僅靠高空進襲爭功。比賽尾段無力扳平之餘，更因守將韋利柯賓嚴重犯錯，終以1比3落敗，今場面對爭霸分子德國，攻守俱不穩的匈牙利，只望輸少當贏。
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瑞士強攻蘇格蘭爭連捷
同晚尾場，首戰贏來似難實易的瑞士，將留守科隆遇上哀兵蘇格蘭(球賽編號FB8615，6月20日03:00開賽)。蘇格蘭首戰大敗，球員級數完全未及水平，今戰隨時大變陣博翻身，更不排除會採取主動進攻；不過除了上仗尾段上陣的赫斯射手沙基蘭較具級數外，蘇格蘭眾將的演出均遠離水準，上仗被逐的屈福特中堅樸迪奧斯更要停賽2場，今場或由老將格蘭漢尼頂上，防線亦不可靠。
瑞士首戰已展現出高速反擊的厲害，正、副選前鋒卡華禾杜亞與比列安保路，都是有埋門能力的快馬；而中後場幾名老大哥格列沙加、列卡度洛迪古斯等，亦能交出遠程的致命傳送，新勝猶勇，跟德國一樣，今夜同樣有力連捷！
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