歐聯決賽｜巔峰之戰 曼城靠夏蘭特撲擊國米

歐洲球壇巔峰之戰──歐聯決賽，由志切為球會爭取史上首個歐聯錦標，兼成為英超第二隊三冠王的曼城，在香港時間明晚深夜，在土耳其伊斯坦布爾的阿塔圖克奧運體育場(Ataturk Olympic Stadium)，決戰誓保意甲最後一個「橋頭堡」的國際米蘭(11/06 03:00)。英意大戰，一觸即發！

賽前被視為奪標大熱的「藍月」曼城，在英超季尾一度寫下12連勝得以提早封王、上周末開波12秒入波，終以2比1氣走宿敵曼聯捧走英足盃，霸氣十足，兼闖過「三冠王」第二關；藍月要成為自1999年的曼聯及該會史上，英國球壇另一個三冠王，只差歐聯決賽這一步。

球隊對上兩圈歐聯先後淘汰近屆盟主拜仁慕尼黑及皇家馬德里，除多得今屆歐聯已入12球，遙領射手榜的艾寧夏蘭特外；推前任攻中的根度簡近6場上陣入6球，而奇雲迪布尼及貝拿度施華後上攻門功架十足，敵衛難防。曼城今屆歐聯12戰入31球僅失5球，船堅炮利，誓要為主帥哥迪奧拿一圓自2016年上任後的終極夢想。

哥帥感樂觀：進攻需要耐性

至於下半季中堅兼打防中的史東斯，在球隊2021年決賽受挫車路士時亦在陣中，他說：「不要讓它再發生。這是其中一個伴隨著你的重大感覺，你不會再想感受得到。」哥帥大戰前夕說：「我非常樂觀，但亦不能否定對手的質素。對手的防守體系不易攻破，我們需要有更多的節奏及耐性。」