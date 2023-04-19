歐聯｜拜仁慕尼黑落後曼城3球誓創奇蹟 夏蘭特入波無難度

4月20日凌晨3時開賽歐聯8強次回合賽事，由主場的拜仁慕尼黑迎戰曼城，拜仁要追回首回合0︰3差距必須盡早打開紀錄。不過拜仁空群而出，有利曼城射手艾寧夏蘭特埋門，夏蘭特1個入球2.7倍或2個入球7.75倍皆可。
拜仁慕尼黑 對 曼城（球賽編號FB0275，4月20日03︰00開賽，NowTV643台直播）
拜仁慕尼黑首回合作客曼城慘吞三蛋，次回合回到主場，要盡早入球拉近比數。不過拜仁慕尼黑壓前，卻有利曼城打快速反擊，相信曼城射手艾寧夏蘭特可找到機會。讓球平手盤曼城1.81倍，拜仁1.96倍，由於曼城手握三球在手，次回合賽果未必直接影響到晉級形勢，倒不如相信艾寧夏蘭特的能力。這名挪威神鋒去仗對李斯特城梅開二度，連續6場建功兼獨取14球，今場取得1個入球達2.7倍，2個入球為7.75倍，取態視乎哥迪奧拿會否下半場收起夏蘭特。
拜仁慕尼黑 對 曼城賽前分析及數據
晉級方4強鬥皇家馬德里
拜仁與曼城晉級一方，將在4強鬥剛淘汰車路士的皇家馬德里，因此歐聯已進入最後直路，曼城在哥奧迪拿執教下仍未取得歐聯，今季看來形勢不錯。如果想扒冷入球騷，博「半場總入球多於2.5球 & 全場總入球多於4.5球」為7.6倍。