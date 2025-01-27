歐聯｜曼城生死戰誓炒布魯日

歐聯新制分組賽，香港時間大年初一(周三)深夜煞科，同時間上演18場比賽，掀起高潮。當中對上4屆兩度封王的「藍月」曼城，返主場鬥比甲布魯日，必須贏波才可出線淘汰賽附加賽；信賴藍月火力強大，今場在伊蒂哈德球場必定甫開賽即猛攻，可博大炒。

曼城剛戰英超主場3比1反勝車路士，隊中英超「三大射手」艾寧夏蘭特、菲爾科頓及守衛加華度爾各入一球振士氣！至於該仗列後備的翼鋒基亞利殊，上輪歐聯半場入替後數分鐘，即為球隊打開缺口作客領先巴黎聖日耳門，加上夏蘭特入波拉開比分，以為可揚威巴黎；惜其後防守缺堤連失4球，輸2比4，目前7戰僅得8分排25位。歐聯頭8名可直入淘汰賽兼列種籽隊，9至24名要踢兩回合附加賽，曼城要入圍，今場非勝不可。