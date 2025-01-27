歐聯｜曼城生死戰誓炒布魯日

歐聯新制分組賽，香港時間大年初一(周三)深夜煞科，同時間上演18場比賽，掀起高潮。當中對上4屆兩度封王的「藍月」曼城，返主場鬥比甲布魯日，必須贏波才可出線淘汰賽附加賽；信賴藍月火力強大，今場在伊蒂哈德球場必定甫開賽即猛攻，可博大炒。
曼城剛戰英超主場3比1反勝車路士，隊中英超「三大射手」艾寧夏蘭特、菲爾科頓及守衛加華度爾各入一球振士氣！至於該仗列後備的翼鋒基亞利殊，上輪歐聯半場入替後數分鐘，即為球隊打開缺口作客領先巴黎聖日耳門，加上夏蘭特入波拉開比分，以為可揚威巴黎；惜其後防守缺堤連失4球，輸2比4，目前7戰僅得8分排25位。歐聯頭8名可直入淘汰賽兼列種籽隊，9至24名要踢兩回合附加賽，曼城要入圍，今場非勝不可。
基亞利殊表示自多年前加盟藍月後，球隊往往備受質疑，最終仍能找到解決答案，並說：「希望今次也一樣，躋身下一圈；今場猶尤如決賽，己隊要贏。」雖然藍月近4場歐戰只得1分失13球；但其實計近3戰歐戰主場不敗，對實力次一級球隊應有把握。
布魯日求1分出線
對手比甲勁旅布魯日得11分排20位，多取1分穩可出線。球隊上輪主場悶和意甲祖雲達斯連續4輪不敗，但歐戰作客表現打折扣。布魯日由前利物浦門將米洛列特把關，「老少高佬組合」麥捷尼(Mechele)及厄瓜多爾國腳奧當尼斯(Ordonez)鎮守中路，力求1分闖關。預料今屆歐聯已入6球的夏蘭特，將衝散對手防線，並由快馬沙維奧、奇雲迪布尼及菲爾科頓入楔攻堅。客軍若然早段失守打亂部署，或大敗收場。相關連結：香港賽馬會網頁