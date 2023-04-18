歐聯｜生死戰要追兩球 車路士迎皇馬求奇蹟

陷低谷，再迎皇馬！英超已跌落下半版的車路士，今晚香港時間深夜，迎戰歐聯強者、衛冕的皇家馬德里(19/04 03:00)；看守領隊林柏特要率兵平反首回合落後2球的敗局打入4強，只能祈求奇蹟。

上任不足2周，當「替工」至季尾的球會名宿林柏特，再掌車路士帥印未有帶來任何起色，球會再錄3連敗，包括歐聯半準決賽首回合0比2敗走皇馬，以及英超連敗跌至排名11位。球隊上仗作客班拿貝，改踢「3-5-2」陣式，由祖奧菲歷斯及史達寧攻堅，二人在該仗上半場各錯失一次入波機會，加上翼衛芝維爾下半場職業犯規被逐，終吞兩蛋而回。

球隊剛戰英超雖打破之前4仗入球荒，由干拿加歷查先開紀錄，但全場被白禮頓壓住來踢，終輸1比2，在史丹福橋球場已4戰不勝；防線今夜在養傷的中堅悍將古列巴尼及停賽的芝維爾缺陣、鋒將轉換配搭仍籌莫展下，林伯要反勝皇馬，先要望安素費南迪斯、尼高路簡迪及高華錫等搶贏中場，再望奇蹟地前鋒腳風回順才有望反勝，傷愈的美臣蒙特亦可能成福將。他賽前說：「球員有質素但缺乏信心，我們要做的是如何推動及提升他們，在個人及團隊上的工作。我們跟球員交談及開會，多過操練事宜。」

車路士踏入4月黑氣未散，5戰1和4負。相反，皇馬雖在西甲大幅落後於巴塞隆拿，但本月戰績出色得多，4勝1負，勝仗全部能零封對手，包括上仗交手靠老嫩前鋒拍檔賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞合作，打開缺口，而主帥安察諾堤下半場變陣得宜，由馬高斯阿辛斯奧「埋齋」，將帥超班，取得2球優勢帶到今夜次回合。

