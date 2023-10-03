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波經
2023-10-03 04:31:49
日報

歐聯｜頹勢曼聯主場鬥加拉塔沙雷

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岩拉伯特 海倫 伊卡迪

陷入低潮的曼聯，香港時間今晚深夜再在歐聯A組出擊，於奧脫福迎戰土超勁旅加拉塔沙雷；鑑於對手實力不俗，紅魔仍不是熱捧時候。足智彩開出讓球主客和加拉塔沙雷[+1]，客軍受讓可試(球賽編號FB6535，10月4日03:00開賽)。

岩拉伯特 滕哈格

滕哈格向岩拉伯特教路。

曼聯

紅魔兩鋒將腳風欠順。

原以為新兵包括箭頭海倫(Rasmus Hojlund)、悍將蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)是「雷霆救兵」，助紅魔接連在英超小勝般尼、英聯盃大勝水晶宮，錄得今屆開季首次連勝後，可延續氣勢；豈料剛戰英超主場出擊水晶宮，爆冷輸0比1，聯賽開局7戰4敗，成紅魔英超史上最差，而聯賽主場已連敗給白禮頓及水晶宮，奧脫福威力大減。

球隊在今屆歐聯首輪3比4敗走德國班霸拜仁慕尼黑，海倫取得加盟後首個士哥，但拉舒福特季初入球量大降，僅英超入1球；加上翼鋒查頓辛祖及安東尼馬菲奧各有問題，已缺陣一段時間，近期入波最多反而是防中卡斯米路。中後場人腳更不整，中堅利辛度馬天尼斯或長抖，岩拉伯特亦連續兩仗客串左閘。紅魔勢弱，今場對手雖是「土超一哥」加拉塔沙雷，主帥滕哈格受壓下要主動爭勝，只怕更易輸突擊。

加拉塔沙雷

加拉塔沙雷不乏名牌球員。

梅斯利拿

梅斯利拿

加拉塔沙雷擴軍前線星閃閃

加拉塔沙雷上輪歐聯在先失2球下，靠對手之後少踢1人，主場2比2逼和哥本哈根；而該隊今夏透過共3輪外圍賽及附加賽才殺入歐聯分組賽，包括對上兩仗歐聯作客俱能各入3球打敗奧林比亞及莫迪，可見有一定實力。加拉塔沙雷已今夏大事擴軍，現擁有的箭頭莫路伊卡迪、翼鋒薛耶治、韋費特沙夏、梅頓斯、防中盧卡斯托拉拿及左翼衛安祖連奴，門將則為烏拉圭鋼門梅斯利拿；論穩健度亦不輸蝕給紅魔的新門將、喀麥隆的奧拿拿，加拉塔沙雷今仗絕有機會偷雞取勝。

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