歐聯｜頹勢曼聯主場鬥加拉塔沙雷

陷入低潮的曼聯，香港時間今晚深夜再在歐聯A組出擊，於奧脫福迎戰土超勁旅加拉塔沙雷；鑑於對手實力不俗，紅魔仍不是熱捧時候。足智彩開出讓球主客和加拉塔沙雷[+1]，客軍受讓可試(球賽編號FB6535，10月4日03:00開賽)。

原以為新兵包括箭頭海倫(Rasmus Hojlund)、悍將蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)是「雷霆救兵」，助紅魔接連在英超小勝般尼、英聯盃大勝水晶宮，錄得今屆開季首次連勝後，可延續氣勢；豈料剛戰英超主場出擊水晶宮，爆冷輸0比1，聯賽開局7戰4敗，成紅魔英超史上最差，而聯賽主場已連敗給白禮頓及水晶宮，奧脫福威力大減。

球隊在今屆歐聯首輪3比4敗走德國班霸拜仁慕尼黑，海倫取得加盟後首個士哥，但拉舒福特季初入球量大降，僅英超入1球；加上翼鋒查頓辛祖及安東尼馬菲奧各有問題，已缺陣一段時間，近期入波最多反而是防中卡斯米路。中後場人腳更不整，中堅利辛度馬天尼斯或長抖，岩拉伯特亦連續兩仗客串左閘。紅魔勢弱，今場對手雖是「土超一哥」加拉塔沙雷，主帥滕哈格受壓下要主動爭勝，只怕更易輸突擊。