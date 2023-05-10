歐聯｜AC激戰國米 4強爆米蘭打吡

意軍復興，米蘭打吡！意甲兵團在今屆歐洲3大盃賽表現搶鏡，全部有分參戰4強，其中在歐聯決賽更穩佔一席，是關AC米蘭與國際米蘭先於4強內訌，在香港時間今晚深夜先上演準決賽「米蘭打吡」首回合 (11/05 03:00)，激戰可期。
意甲目前聯賽前8名球隊，仍有5支角逐歐洲3大盃賽，祖雲達斯、羅馬及費倫天拿稍後出場，但陣容之鼎盛已冠絕歐洲5大聯賽；今夜名義上由AC米蘭在聖西路主場先鬥國際米蘭，而今次將是繼2016/17年的祖雲達斯後，再有意甲球隊殺入歐聯決賽，當年祖記則於決賽不敵皇家馬德里。
「紅黑兵團」AC米蘭上屆力壓國米，在意甲封王，今季雖然衛冕失敗，但對上兩圈先後淘汰熱刺及剛提早成為意甲盟主的拿玻里，4戰僅失一球，當中把關的法國當紅門將邁治蘭表現相當穩健。不過該隊上仗強陣出戰意甲贏拉素2比0，卻付出代價，葡萄牙新星翼鋒拉菲爾利亞奧因肌肉受傷被換走，今場上陣成疑。
利亞奧賽前透過社交平台，暗示自己傷勢不嚴重，並說：「不用擔心我的傷勢，我好快會回來。我是一個樂觀者，並一整天都在接受治療及睡覺。」此子上仗歐聯作客拿玻里，助攻箭頭基奧特先開紀錄，若然今場缺陣，教練皮奧拉或會讓比利時左翼沙利麥卡斯頂上。
國米打吡往績佔優
今場亦為史上第236場米蘭打吡，「藍黑兵團」國米以87勝比79勝領先，包括今年初的意超盃及聯賽全勝兼令A米一球不入。國米暫時在聯賽積分榜以2分壓該同市宿敵排第4，近期在各項賽事累計5連勝，前線包括拿達路馬天尼斯、迪斯高及盧卡古均表現不俗，今年亦曾挫拿玻里、A米及羅馬等強隊，領隊施蒙尼應對強隊似乎頗有心得。
陣內方面，國米門將奧拿拿跟邁治蘭一樣，在近2圈連挫兩大葡超勁旅波圖及賓菲加共4戰中，有3場不失；今場兩軍實力接近，勝負關鍵可能繫於兩大門神臨場表現。