歐聯｜AC激戰國米 4強爆米蘭打吡

意軍復興，米蘭打吡！意甲兵團在今屆歐洲3大盃賽表現搶鏡，全部有分參戰4強，其中在歐聯決賽更穩佔一席，是關AC米蘭與國際米蘭先於4強內訌，在香港時間今晚深夜先上演準決賽「米蘭打吡」首回合 (11/05 03:00)，激戰可期。

意甲目前聯賽前8名球隊，仍有5支角逐歐洲3大盃賽，祖雲達斯、羅馬及費倫天拿稍後出場，但陣容之鼎盛已冠絕歐洲5大聯賽；今夜名義上由AC米蘭在聖西路主場先鬥國際米蘭，而今次將是繼2016/17年的祖雲達斯後，再有意甲球隊殺入歐聯決賽，當年祖記則於決賽不敵皇家馬德里。

「紅黑兵團」AC米蘭上屆力壓國米，在意甲封王，今季雖然衛冕失敗，但對上兩圈先後淘汰熱刺及剛提早成為意甲盟主的拿玻里，4戰僅失一球，當中把關的法國當紅門將邁治蘭表現相當穩健。不過該隊上仗強陣出戰意甲贏拉素2比0，卻付出代價，葡萄牙新星翼鋒拉菲爾利亞奧因肌肉受傷被換走，今場上陣成疑。

利亞奧賽前透過社交平台，暗示自己傷勢不嚴重，並說：「不用擔心我的傷勢，我好快會回來。我是一個樂觀者，並一整天都在接受治療及睡覺。」此子上仗歐聯作客拿玻里，助攻箭頭基奧特先開紀錄，若然今場缺陣，教練皮奧拉或會讓比利時左翼沙利麥卡斯頂上。