歐聯16強次回合 馬體會「大」戰皇馬誓復仇

歐聯16強今晚將續演矚目次回合大戰，由馬德里體育會迎戰皇家馬德里；首回合皇馬主場險勝2比1，馬體會今場已無退路，撞正「銀河艦隊」亦是進攻型球隊，今場必捧足智彩入球中位數[2.5]球「大」！(球賽編號FB8810，3月13日04:00開賽)

馬體會名帥施蒙尼(Simeone)以往最喜歡以鐵血防守，硬撼頂級對手；但今季想法似乎有所改變，除了首回合對皇馬亦踢得積極進取，最終僅負1比2而回外；上月尾在西盃作客巴塞隆拿，亦敢於跟「地上最強」對攻，最終4比4打和。球隊火力轉強，得力於季初獲阿根廷射手祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)與挪威箭頭阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)的加盟；二人都是射得之人，配上法國名將基沙文(Griezmann)，火力達世界級，入球有保證。