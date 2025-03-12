歐聯16強次回合 馬體會「大」戰皇馬誓復仇

歐聯16強今晚將續演矚目次回合大戰，由馬德里體育會迎戰皇家馬德里；首回合皇馬主場險勝2比1，馬體會今場已無退路，撞正「銀河艦隊」亦是進攻型球隊，今場必捧足智彩入球中位數[2.5]球「大」！(球賽編號FB8810，3月13日04:00開賽)
馬體會名帥施蒙尼(Simeone)以往最喜歡以鐵血防守，硬撼頂級對手；但今季想法似乎有所改變，除了首回合對皇馬亦踢得積極進取，最終僅負1比2而回外；上月尾在西盃作客巴塞隆拿，亦敢於跟「地上最強」對攻，最終4比4打和。球隊火力轉強，得力於季初獲阿根廷射手祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)與挪威箭頭阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)的加盟；二人都是射得之人，配上法國名將基沙文(Griezmann)，火力達世界級，入球有保證。
馬體會主場添信心
當然，馬體會近期狀態一般，剛戰西甲於尾段反勝為敗，敗走基達菲，聯賽爭霸落入下風，更令今場歐聯變得更重要；可幸球隊近28年共18場歐聯淘汰賽主場比賽，原來未嘗一敗，增添今場返地頭出擊的信心。主帥施蒙尼賽前收到好消息，中場發電機迪保羅(De Paul)上仗聯賽半場因傷被收起，賽後證實無大礙，有力今場主攻誓演復仇反擊戰。
麥巴比雲尼斯奧斯漸入佳境
另邊廂的皇馬，近期狀態理想，各項賽事近6場5勝1負，其中射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，剛戰西甲都找回射門鞋，協力打敗華歷簡奴，為今戰打下強心針；而且自主帥安察諾堤(Ancelotti)接任後，原來球隊9次在歐聯淘汰賽首回合領先下，全部成功過關，今場作客亦是信心滿滿。
說到底，兩支西甲同市宿敵，實力接近兼戰意高昂，馬體會今季歐聯主場4戰全部「總入球」最少開3球；而「銀河艦隊」近6場歐聯的「總入球」亦最少有3球。雙方慣性駁火，今場又會是一場精彩入球騷。
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