歐霸｜加拉塔沙雷「地獄」反擊AZ

土超「一哥」加拉塔沙雷，在歐霸淘汰圈首回合輸1比4；今夜返回「地獄主場」，卻大有能力起碼拿回一場勝仗挽面子，熱捧主勝。(球賽編號FB7802，2月21日01:45開賽)

加拉塔沙雷上次交手，在王牌前鋒域陀奧森漢停賽下，由新加盟的艾華路莫拉達，夥拍耶馬斯及梅斯頓攻堅。雖然匈牙利國腳翼衛沙拉利早段射入精彩遠射，一度扳平；但防中艾漢下半場早段領下第2面黃牌離場，令球隊下半場再失2球，陷出線劣勢。

主隊今夜要失復全部失地，難度不小，但要靠該隊的「地獄球場」贏波，仍是信心滿滿。球隊計近7場歐霸主場，6次最少攻入3球，包括早前分組賽3比2氣走熱刺；而且今屆歐霸9戰入20球，暫時是今屆的「火力王」之外，聯賽主場亦已4連勝，以不敗姿態領先土超，主場「發火」，非同凡響。