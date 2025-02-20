歐霸｜加拉塔沙雷「地獄」反擊AZ

土超「一哥」加拉塔沙雷，在歐霸淘汰圈首回合輸1比4；今夜返回「地獄主場」，卻大有能力起碼拿回一場勝仗挽面子，熱捧主勝。(球賽編號FB7802，2月21日01:45開賽)
加拉塔沙雷上次交手，在王牌前鋒域陀奧森漢停賽下，由新加盟的艾華路莫拉達，夥拍耶馬斯及梅斯頓攻堅。雖然匈牙利國腳翼衛沙拉利早段射入精彩遠射，一度扳平；但防中艾漢下半場早段領下第2面黃牌離場，令球隊下半場再失2球，陷出線劣勢。
主隊今夜要失復全部失地，難度不小，但要靠該隊的「地獄球場」贏波，仍是信心滿滿。球隊計近7場歐霸主場，6次最少攻入3球，包括早前分組賽3比2氣走熱刺；而且今屆歐霸9戰入20球，暫時是今屆的「火力王」之外，聯賽主場亦已4連勝，以不敗姿態領先土超，主場「發火」，非同凡響。
奧森漢刑滿復出
陣容上，王牌前鋒域陀奧森漢停賽期滿，剛可代替拉傷腿筋的艾華路莫拉達；聯同一樣波監期滿的中堅達雲臣山齊士及防中盧卡斯托拉拿，今場差不多夫添出擊，增添絕地反擊的本錢。
荷甲中上游分子阿爾克馬爾，上仗歐霸大捷，寫下各項賽事4連勝佳績；其中該仗掛帥的愛爾蘭前鋒、前熱刺球員特柏萊特，近年在荷甲重生，並已連續5戰士哥。球隊上次交手藉人數之助，大捷有疑點；而且今屆歐霸作客表現差劣得多，4戰1和3負失9球，今場只要避免大敗已可完成晉級任務，估計會是一場攻防戰，簡單博主勝穩陣。相關連結：香港賽馬會網頁