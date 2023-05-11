歐霸｜祖雲達斯華荷或天使襲西維爾

意甲雙雄，主場出擊！被視為爭標熱門的祖雲達斯及羅馬，今晚香港深夜在歐霸準決賽首回合，先享主場之利，分鬥「歐霸之王」西維爾及德甲奇兵利華古遜，難掉以輕心(12/05 03:00)。

意大利5支球隊打入歐洲3大盃賽4強，欲首奪歐霸的祖雲達斯將遇上最麻煩的對手西維爾。「歐霸之王」西維爾，曾6度封王，更是意甲球會的歐霸剋星，對上6次在這項盃賽交手錄全勝，而對上一次是2019/20年決賽，3比2打敗國際米蘭。

意甲傳統勁旅、「斑馬兵團」祖雲達斯具一定實力，降格踢歐霸連贏南特、弗賴堡及士砵亭，對上5戰只失一個「死球」(12碼)，近兩仗意甲全勝後升上次席。上仗意甲只後備出場的王牌前鋒杜辛華荷域，跟今屆歐霸已入4球的「天使」迪馬利亞，將合力攻堅，而保羅普巴近仗復出，料候命上陣。