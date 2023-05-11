歐霸｜祖雲達斯華荷或天使襲西維爾

意甲雙雄，主場出擊！被視為爭標熱門的祖雲達斯及羅馬，今晚香港深夜在歐霸準決賽首回合，先享主場之利，分鬥「歐霸之王」西維爾及德甲奇兵利華古遜，難掉以輕心(12/05 03:00)。
意大利5支球隊打入歐洲3大盃賽4強，欲首奪歐霸的祖雲達斯將遇上最麻煩的對手西維爾。「歐霸之王」西維爾，曾6度封王，更是意甲球會的歐霸剋星，對上6次在這項盃賽交手錄全勝，而對上一次是2019/20年決賽，3比2打敗國際米蘭。
意甲傳統勁旅、「斑馬兵團」祖雲達斯具一定實力，降格踢歐霸連贏南特、弗賴堡及士砵亭，對上5戰只失一個「死球」(12碼)，近兩仗意甲全勝後升上次席。上仗意甲只後備出場的王牌前鋒杜辛華荷域，跟今屆歐霸已入4球的「天使」迪馬利亞，將合力攻堅，而保羅普巴近仗復出，料候命上陣。
西維爾今屆走勢跟祖雲達斯一樣奇情，兩度易帥後，今年3月才接手的文迪利巴終領軍重上正軌，聯賽從谷底反彈，已無降班壓力；同樣失意歐聯回歸熟悉的歐霸即現霸氣，其中上圈兩回合以總比數5比2氣走曼聯。摩洛哥箭頭安尼斯利，聯同3大阿根廷主將奧甘波斯、馬古斯阿古拿及蒙迪爾，上仗西甲贏波只以後備出場，今場料悉數擔正，望為球隊每次躋身歐霸4強，必入決賽的「優良傳統」，打好基礎。
摩連奴率羅馬鬥利華古遜
同晚另一場，「盃王」摩連奴上屆領羅馬捧歐協聯，今屆「升呢」歐霸照殺入4強，已累計連續7次在淘汰賽晉級；今夜主場擺擂台，當然望一吐近4戰意甲不勝的悶氣，中場主將韋拿杜姆、上一圈主場表現出色的前鋒戴巴拿及箭頭譚美阿巴謙，將有機會擔正。
對手利華古遜，今屆由「摩佬」早年在皇馬掌帥時的中場沙比阿朗素接任主帥，長期企穩聯賽中上游；隊中新星科利安華迪斯在今屆歐霸6戰交出3入球2次助攻，今場會聯同穆沙戴亞比及賀路錫攻堅，球隊對上3戰歐霸作客入9球，羅馬守將不可不防。