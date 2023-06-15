球王訪京｜美斯壓陣鬥澳洲 阿根廷群星閃耀北京

球王美斯今晚將掛帥，帶領星光熠熠的世盃盟主阿根廷，在北京工人體育場，繼世盃決賽周後再鬥澳洲國家隊(15/06 20:00)。今次是美斯自2017年後首次造訪中國，更已於世盃嘉勉正式「登基」，加上「藍白」軍團自封王世盃後首次海外比賽，由人民幣580元至4,800元的門票，甫開售即「秒殺」，6萬多個座位勢「坐爆」。

下月將由巴黎聖日耳門轉會美職國際邁亞密的美斯，今年3月主場的兩場國際賽，皆以正選上陣踢足全場兼共入4球，球隊分別2球及7球輕取巴拿馬及庫拉索。預計這位為國家隊上陣174次入102球的35歲球星，今場會聯同剛簽利物浦的阿歷斯麥阿里士打、車路士的安素費南迪斯及阿士東維拉門將達米安馬天尼斯等英超球星，攜手出擊。

美斯：將不出戰2026年世盃

美斯接受國內媒體訪問時稱：「中國球迷對我們的愛一直不變，對我們很好，己隊很高興來到這裡。」他並表示原則上不會出戰2026年世盃。教練史卡朗尼今次亞洲之旅，點兵27人、19人為世盃成員；下站轉戰雅加達，下周一鬥印尼國家隊，但美斯應不會隨軍。

今夜對手澳洲，在去年世盃16強以1比2不敵阿根廷出局，教練格拉咸阿諾特將以隊長門將馬菲賴恩、李斯特城中堅哈里蘇達亞、維羅納中場曉魯斯迪及澳職應屆神射手占美麥卡倫壓陣，帶領一班年輕球員挑戰阿根廷，同時備戰明年初亞洲盃決賽周。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)