英乙｜諾士郡有力劏「車」

今年最後一個主要國際賽期前，本地電視台仍有聯賽直播戲碼，英乙前列分子諾士郡作客車頓咸，前者近期在盃賽戰績低迷，已將重心放在升班的目標上，作客鬥火力平庸的車頓咸，客勝仍可支持。(球賽編號FB9469，11月11日04:00開賽，myTV SUPER足球直播2台直播)
兩隊賽前先要各自應付盃賽，但戰績大相逕庭，諾士郡先在英足盃第1圈作客非聯賽的巴克利，戰至互射12碼出局；之後英錦標輪換陣容，主場吞曼聯U21兩蛋，分組賽包尾。諾士郡前季重返英乙，上屆常規聯賽排第6，升班附加準決賽被雙殺。諾士郡今屆捲土重來，本輪前排英乙第5，僅比榜首華素爾少2分，英乙季初1至13位相距只有5分；諾士郡主場暫時最出色，之前聯賽4戰3勝1和入8球，主攻聯賽明智之舉。
球隊上仗聯賽排「3-4-2-1」陣式，靠上屆首席射手、岡比亞的積達(Jetta)尾段梅開二度，主場2比0打敗劍橋聯；此子近5場上陣入5球，是客軍爭勝重心。
車頓咸開季聯賽5連敗，近期表現有起色，聯賽主場1比0小勝「一哥」華素爾，季內首錄聯賽連勝；之後接連在英錦標法定時間打和熱刺U21及英足盃第一圈淘汰英甲巴拉福特。但要留意該隊聯賽主場開季7戰3勝4負，只攻入5球；今季聯賽未「開齋」的前鋒組合碧拿史達夫(Bickerstaff)、佐敦湯馬士(Jordan Thomas)及艾方艾查亞(Ethon Archer)威力不足，打敗華素爾只靠對手補時擺烏龍，今場不易偷雞，寧撐客隊。