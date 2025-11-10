英乙｜諾士郡有力劏「車」

今年最後一個主要國際賽期前，本地電視台仍有聯賽直播戲碼，英乙前列分子諾士郡作客車頓咸，前者近期在盃賽戰績低迷，已將重心放在升班的目標上，作客鬥火力平庸的車頓咸，客勝仍可支持。(球賽編號FB9469，11月11日04:00開賽，myTV SUPER足球直播2台直播)

兩隊賽前先要各自應付盃賽，但戰績大相逕庭，諾士郡先在英足盃第1圈作客非聯賽的巴克利，戰至互射12碼出局；之後英錦標輪換陣容，主場吞曼聯U21兩蛋，分組賽包尾。諾士郡前季重返英乙，上屆常規聯賽排第6，升班附加準決賽被雙殺。諾士郡今屆捲土重來，本輪前排英乙第5，僅比榜首華素爾少2分，英乙季初1至13位相距只有5分；諾士郡主場暫時最出色，之前聯賽4戰3勝1和入8球，主攻聯賽明智之舉。