英冠｜屈福特無慾無求 哈特斯菲爾德受讓踢爭氣波

4月7日晚上有英冠及英甲比賽，屈福特排名遠高於哈特斯菲爾德，但升班機會不大下，反而客隊哈特斯菲爾德護級戰意更旺盛，讓球客隊2.02倍值博率高。而英甲牛津聯多場不勝主場受讓，錫周三要為榜首名升班而戰，入球大2.5球為1.94倍各有所求。 屈福特 對 哈特斯菲爾德（球賽編號FB9657，4月7日22︰00開賽，有線601/661直播） 牛津聯 對 錫周三（球賽編號FB9666，4月7日22︰00開賽，有線604/664直播）