英冠｜屈福特無慾無求 哈特斯菲爾德受讓踢爭氣波

4月7日晚上有英冠及英甲比賽，屈福特排名遠高於哈特斯菲爾德，但升班機會不大下，反而客隊哈特斯菲爾德護級戰意更旺盛，讓球客隊2.02倍值博率高。而英甲牛津聯多場不勝主場受讓，錫周三要為榜首名升班而戰，入球大2.5球為1.94倍各有所求。
屈福特 對 哈特斯菲爾德（球賽編號FB9657，4月7日22︰00開賽，有線601/661直播）
牛津聯 對 錫周三（球賽編號FB9666，4月7日22︰00開賽，有線604/664直播）
哈特斯菲爾德兩連勝戰意強
英冠第11名屈福特與升班附加賽門檻只差幾分，但前提要中間多支球隊季尾同時失準，因此爭勝意慾不大。相反哈特斯菲爾德39戰39分列第22處降班區，但最近兩場連勝米禾爾及米杜士堡，受讓半一下，讓球客隊2.02倍值博率高。
屈福特 對 哈特斯菲爾德賽前分析及數據
屈福特 對 哈特斯菲爾德賠率
牛津聯無態主場受讓
英甲牛津聯自1月以2︰1勝葉士域治後未嘗一勝，列第20位，由今場主場仍要受讓平半可見信心一般。護級壓力愈來愈大。而錫周三以80分排榜首，以2分領前第3葉士域治，要直接升班不容有失。雙方爭勝心俱在，入球大2.5球為1.94倍，較進取或可考慮入球大3.5球（3.4倍）。