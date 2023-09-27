英聯盃第3圈重頭大戰 紐卡素「大」勇撲藍月

早來「大」戰爆發！列強在英聯盃第3圈出動，其中今夜更上演好戲，由狂勇的紐卡素迎戰「聯賽一哥」曼城；以主隊上仗「全民皆鋒」的氣勢，面對正、副選兵一樣強勁的曼城，今場是鬥攻格。足智彩開出入球大細中位數[2.5/3]球，可博入球「大」 (球賽編號FB6164，9月28日03:00開賽)。

紐卡素上仗英超毫不留情，作客由8位不同球員入波，8比0狂數錫菲聯，錄得該會在英超客場史上最大勝仗；並一掃早前歐聯被AC米蘭圍攻，倖保1分而回的窘態，而且球隊上屆已在英聯盃決賽僅負曼聯，在沙特新班主的新朝代下，「黑白兵團」爭盃若渴，主場必有超強戰意硬撼藍月。