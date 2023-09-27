英聯盃第3圈重頭大戰 紐卡素「大」勇撲藍月

早來「大」戰爆發！列強在英聯盃第3圈出動，其中今夜更上演好戲，由狂勇的紐卡素迎戰「聯賽一哥」曼城；以主隊上仗「全民皆鋒」的氣勢，面對正、副選兵一樣強勁的曼城，今場是鬥攻格。足智彩開出入球大細中位數[2.5/3]球，可博入球「大」 (球賽編號FB6164，9月28日03:00開賽)。
紐卡素上仗英超毫不留情，作客由8位不同球員入波，8比0狂數錫菲聯，錄得該會在英超客場史上最大勝仗；並一掃早前歐聯被AC米蘭圍攻，倖保1分而回的窘態，而且球隊上屆已在英聯盃決賽僅負曼聯，在沙特新班主的新朝代下，「黑白兵團」爭盃若渴，主場必有超強戰意硬撼藍月。
紐卡素剛大勝 人腳理想
紐卡素已非兩年前同時期的下游分子，目前人腳越執越靚，上仗「大屠殺」時後備出場入波的英格蘭新星翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)、瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)、以及意大利防中新星東拿利(Sandro Tonali)，今場有機會全部重返正選；配合今夏簽入的年輕「土炮」翼衛利華文圖(Livramento)及中場路易斯賀爾(Lewis Hall)、副選門將杜巴卡(Martin Dubravka)，分量亦足，要打破近9次對賽僅1和8負的魔咒，今夜機不可失。
曼城洛迪停賽
來訪的曼城，之前曾連捧3屆英聯盃，近兩季則最多入8強；主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)在國內盃賽喜重用新人，預計翼衛歷高路易斯(Rico Lewis)、沙治奧高美斯(Sergio Gomes)大派用場。由於中場主力洛迪卡斯簡迪(Rodri)上仗領紅牌出場要停3場，哥帥今場或出加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)，以磨起此子狀態，在稍後聯賽大戰備用。不過今屆6戰聯賽入8球的王牌前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，或續會披甲，應是一場鬥攻的大戰。
同晚在第3圈才亮相的英超強隊，還包括作客的阿仙奴鬥同級賓福特，而利物浦則迎戰今夏降班的李斯特城；至於神奇白禮頓鬥勢頹的億萬大軍車路士，以雙方近年在轉會市場頻頻交手，今場話題性十足。