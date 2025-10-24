英超｜倫敦之王 阿仙奴勢奪「水晶」

英超一哥「兵工廠」阿仙奴，今輪英超安排在周日登場，主場鬥水晶宮再戰倫敦打吡。以眾「兵」連場報捷的大勇氣勢，預料休息期較短、精兵不足的水晶宮難作攔路虎，只求輸少當贏。(10月26日22:00開賽)
阿仙奴上仗歐聯4比0打敗西甲實力分子馬德里體育會，本月各項賽事4連勝0失球，包括在英超倫敦打吡已連勝韋斯咸及富咸；本輪前並領先同日同時間比賽的曼城3分，本月英超最後一場對手正是周日的水晶宮，以阿仙奴超強的氣勢，當然大有機會在倫敦打吡過三關。
球隊近期每場勝仗都會輪換主力出場，以戰養戰，預計上仗收作後備的精兵、包括左閘卡拉科利(Calafiori)、中場米基爾馬連奴(Mikel Merino)及左翼李安度杜沙特(Leandro Trossard)，又會回歸正選，令陣容維持一定新鮮感及勁度。球隊炮手眾多，進攻多變，又能以全英超最煞食的角球攻勢制勝，敵衛防不勝防。
伊斯倒戈水晶宮
水晶宮今夏失去被阿仙奴重金撬走的進攻重心伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，但主帥加士拿(Glasner)不愧有料之人，球隊季初戰績比上季更好，開季8場聯賽只1敗；新兵翼鋒耶利米賓奴(Yeremy Pino)，跟伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)全力支援法國箭頭桑馬迪達(Jean Mateta)，火力不缺。
不過球隊計近2場聯賽不勝失5球，守力下滑，最吃虧是周四才在主場出戰歐協聯，休息兩天多便要應付倫敦打吡。水晶宮精兵不多，上次歐協聯作客波蘭後回英超作客愛華頓，即被「破身」輸1比2，只見主力末段體力明顯下滑。再者，球隊對上6次聯賽鬥「一哥」阿仙奴錄得1和5負，對賽吃虧，只求輸少當贏。