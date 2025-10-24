英超｜倫敦之王 阿仙奴勢奪「水晶」

英超一哥「兵工廠」阿仙奴，今輪英超安排在周日登場，主場鬥水晶宮再戰倫敦打吡。以眾「兵」連場報捷的大勇氣勢，預料休息期較短、精兵不足的水晶宮難作攔路虎，只求輸少當贏。(10月26日22:00開賽)

阿仙奴上仗歐聯4比0打敗西甲實力分子馬德里體育會，本月各項賽事4連勝0失球，包括在英超倫敦打吡已連勝韋斯咸及富咸；本輪前並領先同日同時間比賽的曼城3分，本月英超最後一場對手正是周日的水晶宮，以阿仙奴超強的氣勢，當然大有機會在倫敦打吡過三關。