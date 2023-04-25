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波經
2023-04-25 04:29:59
日報

英超｜列斯聯激鬥李斯特城 護級正面對決

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列卡度彭利拿 麥迪臣 卡斯泰尼 史尼斯泰拉 班福特 達斯貝利賀爾 積夏里遜

正面對決，搶分護級！兩支同樣攻強於守的英超下游分子、列斯聯與李斯特城，賽前分別排英超尾五及尾四，今晚香港時間深夜(26/04 03:00)將於艾蘭路球場相遇，將為護級展開大激鬥。

排尾五的列斯聯是暫時是英超失球次多的一隊(32戰62球，僅少般尼茅夫1球)；防守漏洞多且法國門將梅斯利亞演出一般，球隊上仗1比2敗走富咸，累計近5戰1勝4負共失18球，近況差劣。球隊上屆以尾四護級成功，但今屆餘下6戰有3場是要面對前列分子，所以今夜迎李斯特城及下周日作客般尼茅夫，稍有差池，分分鐘深陷降班區。

今年2月下旬接任的主帥查維加西亞，中後場人選變動不大，反而繼續靠中前場搶分，速度及技術不俗的史尼斯泰拉、森馬維里、積夏里遜及班頓艾朗臣等，將與上仗令對手擺烏龍、一度追近比分的箭頭班福特或射手洛迪高將合力攻堅，望延續球隊連續7仗英超入波的走勢。

班福特

班福特狀態回升。

森馬維里

森馬維里突破力強。

梅斯利亞

梅斯利亞欠穩。

班頓艾朗臣

班頓艾朗臣中場參與度高。

至於2015/16年度英超盟主、「狐狸」李斯特城今屆淪落護級，但球隊整體實力不俗，而甸史密夫本月接手帥印至上輪首戰主場，以2比1反勝狼隊，總算終止該隊之前聯賽1和8負的劣績，反彈至尾四。甸史密夫表示：「我們仍有6場比賽，但這給我們大大的鼓舞，為鬥列斯聯做好準備。」

狐狸今屆失球數字跟包尾的修咸頓一樣，32場失56球，但計入球數字是下半版10支球隊最好，有43球；攻中主將、兼首席射手占士麥迪臣上仗臨場不適缺陣，但主帥表示此子今場有機會復出，確保狐狸攻擊火力。上仗下半場開波，由達斯貝利賀爾入替老牌射手占美華迪，激活翼衛卡斯泰尼並攻入奠勝球；估計達斯貝利賀爾今場續受重用，加強球隊中場截擊能力，博取近6戰作客首勝。

伊恩拿祖

伊恩拿祖表現飄忽。

占士麥迪臣

占士麥迪臣受傷病困擾。

占美華迪

占美華迪今季跌WATT。

甸史密夫

甸史密夫

狼隊迎擊水晶宮鬥快上岸

同晚的另一場護級戰，狼隊對水晶宮(02:30)，後者再贏1場的話，可以達傳統「40分」的護級安全線，狼隊贏波亦將有37分，上岸在望。至於大勇阿士東維拉則會迎戰富咸(02:45)，兩隊仍有機會爭取來屆歐洲賽資格。

(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

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