英超｜列斯聯激鬥李斯特城 護級正面對決

正面對決，搶分護級！兩支同樣攻強於守的英超下游分子、列斯聯與李斯特城，賽前分別排英超尾五及尾四，今晚香港時間深夜(26/04 03:00)將於艾蘭路球場相遇，將為護級展開大激鬥。

排尾五的列斯聯是暫時是英超失球次多的一隊(32戰62球，僅少般尼茅夫1球)；防守漏洞多且法國門將梅斯利亞演出一般，球隊上仗1比2敗走富咸，累計近5戰1勝4負共失18球，近況差劣。球隊上屆以尾四護級成功，但今屆餘下6戰有3場是要面對前列分子，所以今夜迎李斯特城及下周日作客般尼茅夫，稍有差池，分分鐘深陷降班區。

今年2月下旬接任的主帥查維加西亞，中後場人選變動不大，反而繼續靠中前場搶分，速度及技術不俗的史尼斯泰拉、森馬維里、積夏里遜及班頓艾朗臣等，將與上仗令對手擺烏龍、一度追近比分的箭頭班福特或射手洛迪高將合力攻堅，望延續球隊連續7仗英超入波的走勢。