英超｜大Sam自詡教波不下哥帥 率列斯聯護級撼曼城

自信跟哥迪奧拿、高普及阿迪達同級的英格蘭老帥「大Sam」艾拿戴斯，臨危受命領軍護級水深火熱的列斯聯，在香港時間明晚即遇上超難任務──作客榜首曼城，單是如何阻止「自己友」艾寧夏蘭特停不了的入球走勢，相信已教「大Sam」頭痛！

闊別英國球壇兩年、68歲的艾拿戴斯，周中接替被炒的加西亞，接任現排尾四的列斯聯主帥一職，並以一代列斯聯名將前鋒羅比堅尼及前牛津聯主帥卡爾羅賓遜為副手，為球隊肩負極棘手的護級任務。列斯聯餘下4輪賽程將「硬骾」曼城、紐卡素、韋斯咸及熱刺，來屆要連續第4屆留在英超角逐，大Sam自言亦是他領軍生涯的最大挑戰。

大Sam在上任記招不認自己又老又過時，並認為哥迪奧拿、高普及阿迪達不會比他好，只是各有各做，跟他們一樣好。不過這位曾任教多支英超球會及英格蘭國家隊的名帥，坦言因列斯聯餘下賽程，今次將是他領軍生涯最大挑戰。列斯聯近5戰1和4負共失18球，上屆英超在伊蒂哈德球場交手，當時列斯聯吞7蛋而回，如今對手更有剛以35球打破英超入球紀錄的「神鋒」艾寧夏蘭特壓陣，大Sam如何布防備受矚目；而愛打簡單直接進攻的大Sam，料會以高大中鋒班福特掛帥，配以邊線的積夏里遜及史尼斯泰拉等作反擊。

