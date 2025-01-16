英超｜曼聯魔性重現 主場勢破修咸頓

連續兩戰表現大受好評的「紅魔」曼聯，今晚在英超快車檔期守尾門，迎戰包尾的修咸頓；看來是時候要在奧脫福球迷面前，重顯魔性澎湃本色，取得該隊新年首勝。足智彩開出「讓球」[-1.5/-2]球，照捧主勝。(球賽編號FB6145，1月17日04:00開賽)
曼聯先在英超作客2比2逼和「一哥」利物浦，再於英足盃作客阿仙奴少踢1人，靠將士用命於法定時間守和對手，最終靠12碼踢對手出局，過程艱辛，主力戰將耗力不少，但士氣得以全面回升，魔性再現。隊長般奴費南迪斯表示：「每人都在這兩場大戰中挺身而出，為球會獻出所有，最終得到回報。我知道大家想慶祝，或者其他一切，但現在要將注意中轉向鬥修咸頓，在奧脫福球迷面前再做一次。」
主隊要爭新年首勝，今夜絕對是良機。雖然達洛治上仗被逐，今場停賽，但杜維爾馬拉西亞(Tyrell Malacia)可頂替翼衛位置；二號門將比恩迪亞(Bayindir)上仗是晉級大功臣，但奧拿拿在聯賽會再擔正。進攻主力海倫及阿歷真度加拿祖，上仗下半場尾段已被換走，今場仍會跟般奴費南迪斯，合組進攻三叉戟。紅魔計聯賽主場已3連敗，但所遇對手全是中上游分子；今場來訪的是今季10戰英超作客只得2分的修咸頓，今夜是一眾紅魔鋒將「練靶」的好機會，主隊3分志在必得。
18歲新星迪成唯一亮點
聯賽陷水深火熱的修咸頓，去年年尾已由克羅地亞籍新帥祖歷(Juric)接任，但經歷聯賽3連敗後，總算在上仗英足盃大炒英冠史雲斯，取得自去年11月初以來首勝以沖喜。18歲新星迪比寧(Dibling)推前在該仗攻入2球，依然是這支聯賽遙遙墮後的南部大軍，唯一亮點，但勝仗參考性不大。
該隊問題是由中堅碧拿歷克、哈活比里斯及門將達斯達爾組成的骨幹防線，開季至今20戰聯賽已失44球，長期不穩；加上計季內聯賽作客10戰又只入5球，想突擊偷雞也難，今場只求輸少當贏。相關連結：香港賽馬會網頁