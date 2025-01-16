英超｜曼聯魔性重現 主場勢破修咸頓

連續兩戰表現大受好評的「紅魔」曼聯，今晚在英超快車檔期守尾門，迎戰包尾的修咸頓；看來是時候要在奧脫福球迷面前，重顯魔性澎湃本色，取得該隊新年首勝。足智彩開出「讓球」[-1.5/-2]球，照捧主勝。(球賽編號FB6145，1月17日04:00開賽)

曼聯先在英超作客2比2逼和「一哥」利物浦，再於英足盃作客阿仙奴少踢1人，靠將士用命於法定時間守和對手，最終靠12碼踢對手出局，過程艱辛，主力戰將耗力不少，但士氣得以全面回升，魔性再現。隊長般奴費南迪斯表示：「每人都在這兩場大戰中挺身而出，為球會獻出所有，最終得到回報。我知道大家想慶祝，或者其他一切，但現在要將注意中轉向鬥修咸頓，在奧脫福球迷面前再做一次。」