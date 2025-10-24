英超｜曼聯「大」勇 主場誓破剋星白禮頓

「紅魔」曼聯上仗揚威利物浦晏菲路球場，取得主帥艾摩廉(Amorim)去年11月上任以來首次英超連捷；取勝過程雖然驚險，但已令球隊士氣大幅提升，明晚在英超返主場遇上剋星「海鷗」白禮頓，必決心打破近年主場對賽不勝魔咒，一場入球大戰一觸即發。(球賽編號FB8351，10月26日0:30開賽)
曼聯爭3連勝
曼聯上仗聯賽仍排「3-4-2-1」陣式，由哈利馬古尼(Harry Maguire)鎮守後防，般奴費南迪斯(Bruno Ferandes)繼續墮後中場較炮；三大新兵中，前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)被貶後備、馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及麥比奧莫(Mbeumo)跟美臣蒙特(Mason Mount)合力攻堅，艾摩廉對戰術的堅持得到回報。球隊開賽62秒由麥比奧莫破門，雖然全場被圍攻居多，並被對手追平，但全憑哈利馬古尼絕殺頭槌，2比1打敗利物浦。紅魔計聯賽主場亦已3連勝共入7球，今場預計續以勝利陣容求添食。
對手「海鷗」白禮頓，目前8戰12分比紅魔少1分，但該隊對上3季作客奧脫福都能全勝，分別勝2比1、3比1及上季的3比1；上季作客的入波功臣耶古巴緬迪(Yakuba Minteh)及佐真尼奧魯達(Georginio Rutter)，今場仍是主力攻擊陣容，至於另一位入球者三笘薰有機會傷癒列大軍名單。馬古尼打敗利物浦後說：「我們需要建立起節奏，己隊的鬥志及堅毅可能得到一些讚賞，但如果我們鬥白禮頓表現欠佳，接下來的一星期又會打回原形。」
韋碧克再降臨？
白禮頓上仗聯賽主場以2比1氣走紐卡素，正是憑在紅魔青訓出身的老牌箭頭韋碧克(Welbeck)兩記精彩入球取得，今場「韋帝」將會負責牽制主隊馬古尼領導的3人防線。「海鷗」近4場聯賽累計2勝2和，包括作客打敗車路士，賽績硬淨踢法進取，遇強敵時有佳作；明晚遇回勇紅魔，應是鬥攻格，可先取「入球」大盤。