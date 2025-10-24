英超｜曼聯「大」勇 主場誓破剋星白禮頓

「紅魔」曼聯上仗揚威利物浦晏菲路球場，取得主帥艾摩廉(Amorim)去年11月上任以來首次英超連捷；取勝過程雖然驚險，但已令球隊士氣大幅提升，明晚在英超返主場遇上剋星「海鷗」白禮頓，必決心打破近年主場對賽不勝魔咒，一場入球大戰一觸即發。(球賽編號FB8351，10月26日0:30開賽)

曼聯爭3連勝

曼聯上仗聯賽仍排「3-4-2-1」陣式，由哈利馬古尼(Harry Maguire)鎮守後防，般奴費南迪斯(Bruno Ferandes)繼續墮後中場較炮；三大新兵中，前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)被貶後備、馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及麥比奧莫(Mbeumo)跟美臣蒙特(Mason Mount)合力攻堅，艾摩廉對戰術的堅持得到回報。球隊開賽62秒由麥比奧莫破門，雖然全場被圍攻居多，並被對手追平，但全憑哈利馬古尼絕殺頭槌，2比1打敗利物浦。紅魔計聯賽主場亦已3連勝共入7球，今場預計續以勝利陣容求添食。