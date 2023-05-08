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波經
2023-05-08 04:29:59
日報

英超｜護級分子齊出擊 愛華頓硬撼白禮頓

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伊禾比 卡維特利雲 達治 比克福特 三笘薰 麥亞里士打

護級分子，空群出擊！英超今屆護級戰異常激烈，中下游多隊分數長期緊咬，本輪英超在香港時間今晚深夜上演3場，全涉及護級分子；包尾的修咸頓及尾二的愛華頓，分戰尾三的諾定咸森林(09/05 03:00)及爭歐賽席位的白禮頓(00:30)，而與森林同分排尾五的李斯特城，將鬥富咸(08/05 22:00)！

英超史上，只有6隊從未降班，傳統Big 6中的曼聯、阿仙奴、利物浦、熱刺及車路士外，便是現時英超排尾二、已7戰不勝的「拖肥」愛華頓。球隊上仗作客李斯特城逼和2比2，全場23次攻門(18次禁區內)，是對上3年半以來最多射門一次；在箭頭卡維特利雲傷愈下，球隊季尾明顯要放手一博，望連續兩季逃出生天。季中上任的領隊達治賽前記招說：「這顯示我跟教練團隊，對球員表達的訊息。雖然該仗我們未獲3分，但再次證明我們重踏正軌。」球隊今戰中前場可原陣出擊，但隊長史密斯高文膝傷提早收咧，料由尼敦柏達臣頂上。

愛華頓目前有29分，落後尾四列斯聯1分、少賽1場，今夜硬撼英超奇兵「海鷗」白禮頓，絕不易打。後者上仗由阿歷斯麥亞里士打完場前射入12碼，1球絕殺曼聯，目前排第7、但僅比第5利物浦及第6熱刺少7分及2分、但少賽多達3場。海鷗為爭歐賽席位，鬥拖肥絕不手軟，陣中三笘薰足以突破拖肥防線，挑戰門將比克福特。

卡維特利雲

卡維特利雲成愛華頓贏波關鍵。

伊禾比

伊禾比近況不錯，助攻助守。

比克福特 占士麥迪臣

比克福特上仗救出李城占士麥迪臣12碼球。

麥亞里士打

麥亞里士打上仗射入12碼挫曼聯。

拿華斯 查阿當斯 占美華迪

森林鬥修咸頓 李城襲富咸 力搶3分

得30分、尾三的森林迎擊近9戰不勝的包尾修咸頓。修咸頓主帥些拿斯上仗反輸紐卡素後強調，森林屬同級對手，戰況會截然不同；僅得24分的修咸頓為求護級已無失分空間，定全力爭勝。不過森林主場硬淨，近13戰主場只曾受挫紐卡素及曼聯，其餘11戰錄得5勝6和，為求盡快上岸，亦誓搶3分。

與森林同分、排尾五「狐狸」李斯特城今夜打陣作客富咸，是「狐狸」搶護級3分的黃金機會，因該隊將接連出戰利物浦及紐卡素，今夜或成關鍵一戰。

比蘭莊臣

森林鋒將比蘭莊臣表現有進步。

卡路士艾卡拉斯

修咸頓卡路士艾卡拉斯(中)近況佳。

華迪

李城或要靠華迪護級。

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