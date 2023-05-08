英超｜護級分子齊出擊 愛華頓硬撼白禮頓

護級分子，空群出擊！英超今屆護級戰異常激烈，中下游多隊分數長期緊咬，本輪英超在香港時間今晚深夜上演3場，全涉及護級分子；包尾的修咸頓及尾二的愛華頓，分戰尾三的諾定咸森林(09/05 03:00)及爭歐賽席位的白禮頓(00:30)，而與森林同分排尾五的李斯特城，將鬥富咸(08/05 22:00)！

英超史上，只有6隊從未降班，傳統Big 6中的曼聯、阿仙奴、利物浦、熱刺及車路士外，便是現時英超排尾二、已7戰不勝的「拖肥」愛華頓。球隊上仗作客李斯特城逼和2比2，全場23次攻門(18次禁區內)，是對上3年半以來最多射門一次；在箭頭卡維特利雲傷愈下，球隊季尾明顯要放手一博，望連續兩季逃出生天。季中上任的領隊達治賽前記招說：「這顯示我跟教練團隊，對球員表達的訊息。雖然該仗我們未獲3分，但再次證明我們重踏正軌。」球隊今戰中前場可原陣出擊，但隊長史密斯高文膝傷提早收咧，料由尼敦柏達臣頂上。

愛華頓目前有29分，落後尾四列斯聯1分、少賽1場，今夜硬撼英超奇兵「海鷗」白禮頓，絕不易打。後者上仗由阿歷斯麥亞里士打完場前射入12碼，1球絕殺曼聯，目前排第7、但僅比第5利物浦及第6熱刺少7分及2分、但少賽多達3場。海鷗為爭歐賽席位，鬥拖肥絕不手軟，陣中三笘薰足以突破拖肥防線，挑戰門將比克福特。