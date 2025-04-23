英超｜阿仙奴勢奪「水晶」 歐聯主場大戰預熱

已躋身歐聯4強的阿仙奴，今夜在英超獨腳戲主場遇上水晶宮，作季內最後一次倫敦打吡；雙方皆有大戰的後顧，兵工廠實力秤先，有力再贏，為大戰前先在主場立威，進取者可博小勝1球。(球賽編號FB0733，4月24日03:00開賽)

阿仙奴剛戰作客下游的葉士域治，主帥阿迪達(Arteta)在正選陣容收起正選左、右閘尤利安添巴(Timber)及路易斯史基利(Lewis-Skelly)，下周中歐聯4強首回合鬥巴黎聖日耳門停賽的湯馬士柏迪(Partey)亦坐冷板；但對手力弱，上半場又少踢1人，兵工廠最終大勝4比0，布卡約沙卡(Saka)、米基爾馬連奴(Merino)、加比爾馬天尼利(Martinelli)及迪格蘭賴斯(Rice)等精銳被提早換出，耗力不多。今場返酋長球場的部署將會相若，大部分主力仍會出場，以為下周中主場大戰巴黎聖日耳門壯聲威。