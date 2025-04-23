英超｜阿仙奴勢奪「水晶」 歐聯主場大戰預熱

已躋身歐聯4強的阿仙奴，今夜在英超獨腳戲主場遇上水晶宮，作季內最後一次倫敦打吡；雙方皆有大戰的後顧，兵工廠實力秤先，有力再贏，為大戰前先在主場立威，進取者可博小勝1球。(球賽編號FB0733，4月24日03:00開賽)
阿仙奴剛戰作客下游的葉士域治，主帥阿迪達(Arteta)在正選陣容收起正選左、右閘尤利安添巴(Timber)及路易斯史基利(Lewis-Skelly)，下周中歐聯4強首回合鬥巴黎聖日耳門停賽的湯馬士柏迪(Partey)亦坐冷板；但對手力弱，上半場又少踢1人，兵工廠最終大勝4比0，布卡約沙卡(Saka)、米基爾馬連奴(Merino)、加比爾馬天尼利(Martinelli)及迪格蘭賴斯(Rice)等精銳被提早換出，耗力不多。今場返酋長球場的部署將會相若，大部分主力仍會出場，以為下周中主場大戰巴黎聖日耳門壯聲威。
阿仙奴若失分 利物浦即贏英超
阿仙奴暫比「一哥」利物浦少13分，季內尚餘5場聯賽，今夜只要失分，紅軍即可提早封王；不過兵工廠雖然穩守第二，但未拋甩後追者，今場仍會以3分為目標，盡快完成「英超三連亞」再取歐聯席位的重要任務。
今場亦是該隊季內最後一場倫敦打吡，計阿仙奴今季主場聯賽5戰同市球會，錄得3勝1和1負，3場勝仗俱淨勝對手1球，今場可兼博讓球主客和[-1]和局。
水晶宮無壓力風流波
對手水晶宮近期聯賽戰績急速下滑，聯同上仗主場悶和般尼茅夫，近3場聯賽只得1分，排名高不成低不就；不過球隊將在周六英足盃鬥阿士東維拉，力爭球會史上第3次入決賽兼博首度捧盃，戰意仍可保持。右中堅基斯李察士(Richards)今場要停賽，或再用謝法臣拿馬(Larma)墮後頂上；而首席射手桑馬迪達(Mateta)未知今場會否留力收起，先由倒戈的尼基迪亞(Nketiah)先掛帥。
球隊對上3場作客倫敦打吡錄得2勝1和，包括打和車路士，今場硬撼「倫敦一哥」必先囤重兵防守打突擊，正路被看淡，但對手不會出盡全力，應不會大敗而回。相關連結：香港賽馬會網頁