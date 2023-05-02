英超｜阿仙奴激戰車路士 廠兵爭標誓連贏5仗

同陷低谷，鬥快反彈！近期極盡失意的兩支倫敦大會阿仙奴及車路士，香港時間今晚深夜，在本輪英超尾門合演倫敦打吡(03/05 03:00)，必定全力求勝，冀打破近期不勝悶局，廠兵更希望全取3分，以保些微爭標機會。
曼城2比1挫富咸，以1分壓阿仙奴重上榜首，兼少打一場；阿仙奴要再做「一哥」兼保持爭標希望，今戰誓要贏波；而曼城明晚將主場鬥韋斯咸，到時又可能重佔首位。已連續4仗聯賽不勝(3和1負)痛失9分的兵工廠，雖已確定佔前四一席，來屆重回離開5屆的歐聯戰場；但門將蘭斯達爾爭冠仍不投降稱：「若有奇怪事會在聯賽出現，就是這個英超；不論榜尾榜頭都爭持激烈，己隊會盡全力贏取餘下5場，到季尾再看結果吧。」
自法國中堅威廉沙列巴背傷缺陣，兵工廠防線不穩，近4戰失11球，但今場遇上全面啞火的車路士，再以廠兵近5戰主場起碼每場入3球的鋒力，靠前線的加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及加比爾捷西斯，絕有機會自03/04年球季後，連續3次英超打敗藍戰士。
林伯領軍5仗全敗
車路士暫代主帥林柏特上月接掌後，各項賽事5戰全敗，是該會自1993年10月下旬起曾錄得6連敗後，另一段黑暗日子。球隊現排第12位，已肯定無緣踢下屆歐洲賽，而最令人摸不著頭腦是這支億萬大軍，近7戰只曾靠攻中干拿加歷查射門省中對手入網，僅入1球，攻力弱得可憐。
藍戰士攻中主力美臣蒙特及國腳級右閘列斯占士，已因傷提早收咧，左閘古古列拿拉傷大腿要休息數周，箭頭夏維斯則有望從膝傷中康復，今場掛帥；至於阿仙奴「叛將」奧巴美揚，自從在去年11月倒戈跟阿仙奴交手後，未嘗獲正選機會，且看有否機會登場在酋長球場向廠兵主帥阿迪達報復。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)