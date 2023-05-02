英超｜阿仙奴激戰車路士 廠兵爭標誓連贏5仗

同陷低谷，鬥快反彈！近期極盡失意的兩支倫敦大會阿仙奴及車路士，香港時間今晚深夜，在本輪英超尾門合演倫敦打吡(03/05 03:00)，必定全力求勝，冀打破近期不勝悶局，廠兵更希望全取3分，以保些微爭標機會。

曼城2比1挫富咸，以1分壓阿仙奴重上榜首，兼少打一場；阿仙奴要再做「一哥」兼保持爭標希望，今戰誓要贏波；而曼城明晚將主場鬥韋斯咸，到時又可能重佔首位。已連續4仗聯賽不勝(3和1負)痛失9分的兵工廠，雖已確定佔前四一席，來屆重回離開5屆的歐聯戰場；但門將蘭斯達爾爭冠仍不投降稱：「若有奇怪事會在聯賽出現，就是這個英超；不論榜尾榜頭都爭持激烈，己隊會盡全力贏取餘下5場，到季尾再看結果吧。」

自法國中堅威廉沙列巴背傷缺陣，兵工廠防線不穩，近4戰失11球，但今場遇上全面啞火的車路士，再以廠兵近5戰主場起碼每場入3球的鋒力，靠前線的加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及加比爾捷西斯，絕有機會自03/04年球季後，連續3次英超打敗藍戰士。

