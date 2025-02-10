英足盃｜唐卡士打英足盃英足盃挑水晶宮

英足盃第4圈賽事，英乙前列分子唐卡士打，主場迎擊英超中游水晶宮。唐軍佔地利加上戰意，足智彩開出「讓球」受讓[+1.5/+2]，主勝值博。(球賽編號FB7288，2月11日03:45開賽)

唐卡士打近年在英甲、乙組浮沉，上屆在英乙升班附加賽失手無緣升班，但上屆起再回巢領軍的主帥格蘭麥肯(Grant McCann)，今季仍能帶隊躋身前列。球隊計近5戰主場4勝1負，而對上3圈英足盃作客先後淘對手，上圈互射12碼踢走英冠侯城，愈戰愈勇。碰巧格蘭麥肯在2018/19年球季首度教唐卡士打時，在英足盃第5圈迎水晶宮，輸0比2出局，增添主帥今場應付英超隊經驗。他在賽前強調在英足盃爭取過關大利球隊收入，戰意必旺。球隊上圈靠攻中摩利尼斯(Molyneux)先開紀錄，最終射贏12碼過關；此子之後在5場聯賽共入4球，今場必是水晶宮防線心腹大患。