西甲｜巴塞勢挫切爾達反彈 雷加利斯可擋皇馬

西甲本周激鬥焦點繼續落在兩大班霸「一哥」巴塞隆拿與衛冕的皇家馬德里；其中「地上最強」的巴塞，明晚香港時間深夜作客切爾達，球隊上仗被打破聯賽不敗身，心有不甘，今場必會強攻求反彈，實力雄厚鬥志足，客勝要捧。(球賽編號FB4233，1月24日04:00開賽)
巴塞上輪西甲作客以0比1飲恨皇家蘇斯達腳下，錄得今季聯賽第2場敗仗；目前仍排榜首，領先次席皇馬6分但多踢1場，為免分數上再被拉近，今場要打醒精神。「地上最強」該仗失分，最大原因當然是超新星耶馬爾受傷缺陣，今場這位「美斯接班人」應要繼續養傷；但相信主帥費歷克會找到方法提升火力，尤其射手羅拔利雲度夫斯基早前稱傷缺席國際賽，休戰充足可望在今場復出，配合巴西翼鋒拉芬夏比洛尼，火力依然強勁。
西甲對賽巴塞剋切爾達
此外，荷蘭中場法蘭基迪莊傷愈，上仗聯賽擔正登場；在國際賽期也獲所屬國家隊提早放人，中前場人腳仍是相當可靠。對手切爾達今季主場先後負於馬德里體育會與皇馬，遇強即屈；加上近5次聯賽與巴塞交手4敗，今場恐怕無力招架。
皇馬殘陣作客雷加利斯
另邊廂，皇馬會在周日深夜造訪雷加利斯。皇馬近期先後有艾達米列達奧及洛迪高高斯加入傷兵名單；其中防線大鬧兵荒，上仗聯賽已要提拔小將魯爾阿辛斯奧上一隊作戰，經驗輸蝕，會成隱憂。
再者，隊內不少主力剛戰畢國際賽歸來，其中巴西箭頭雲尼斯奧斯祖利亞及烏拉圭中場悍將費達歷高華維迪，從南美回歸，影響較大。「銀河艦隊」計今季聯賽客場5戰僅得2勝3和；相反雷加利斯近3場聯賽主場2勝1和兼一球不失，今場可冷敲受讓的主隊雷加利斯。(球賽編號FB4250，11月25日01:30開賽)相關連結：香港賽馬會網頁