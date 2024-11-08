西甲｜皇馬迎奧沙辛拿「大」有睇頭 主場不能再失威

歐聯不敵AC米蘭，衛冕西甲的皇家馬德里主場已連敗，防線輪陷；明晚西甲早場迎戰近況出色的奧沙辛拿，要打醒精神。皇馬鋒線超班，以攻代守求反彈；遇心雄的客軍，今場先捧「入球」大。(球賽編號FB3608，11月9日21:00開賽)
皇馬上輪西甲因對手當地水災改期，前仗是在國家打吡吞宿敵巴塞隆拿4蛋；轉戰歐聯亦以1比3受挫AC米蘭腳下，錄得連敗，更在一向引以自豪的班拿貝主場接連出現，相當失威。有指主帥安察洛堤暫時仍獲管理層信任，但為保帥位，今場必下令眾將全力搶攻爭勝。
皇馬防線傷兵多
「銀河艦隊」近期面對最大問題，自是防線。門將泰拔高圖爾斯與右閘丹尼爾卡華積同時因傷休戰，頂上的門將盧連及守將盧卡斯華斯基斯級數不足。更麻煩是該隊法國防中曹亞文尼在歐戰扭傷足踝，將要缺陣數星期，球隊防守漏洞，今場不易解決。
當然，皇馬仍有強鋒可恃，即使該隊近兩仗僅入1球，但箭頭基利安麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞的實力毋庸置疑；尤其後者要為失落金球獎一事，爭取表現省招牌，今場格外搏命。此外，巴西前鋒洛迪高高斯傷愈，今場鋒線可擺回最強三人組，入球有保證。
奧沙辛拿周中在西盃大炒低組別球隊，各項賽事累積3連勝，期間勁入8球而一球不失。球隊士氣大盛，射手布迪馬近7場聯賽入6球，今場乘勇出戰，必欲乘虛而入。值得一提，雙方上季西甲交手皆由皇馬取勝，每場「總入球」最少4球，今場博「大」正路。
巴塞誓取皇蘇爭8連勝
另邊廂，「一哥」巴塞隆拿剛在歐聯作客大炒貝爾格萊德紅星，各項賽事7連勝，氣勢大盛。前線三叉戥狀態大勇外，攻中丹尼爾奧莫在歐聯只退居後備，今場又會復任正選，火力倍添。「地上最強」在今輪西甲壓軸戰作客今季主場表現大幅走樣的皇家蘇斯達，3分穩執。(球賽11月11日04:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁