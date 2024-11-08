西甲｜皇馬迎奧沙辛拿「大」有睇頭 主場不能再失威

歐聯不敵AC米蘭，衛冕西甲的皇家馬德里主場已連敗，防線輪陷；明晚西甲早場迎戰近況出色的奧沙辛拿，要打醒精神。皇馬鋒線超班，以攻代守求反彈；遇心雄的客軍，今場先捧「入球」大。(球賽編號FB3608，11月9日21:00開賽)

皇馬上輪西甲因對手當地水災改期，前仗是在國家打吡吞宿敵巴塞隆拿4蛋；轉戰歐聯亦以1比3受挫AC米蘭腳下，錄得連敗，更在一向引以自豪的班拿貝主場接連出現，相當失威。有指主帥安察洛堤暫時仍獲管理層信任，但為保帥位，今場必下令眾將全力搶攻爭勝。