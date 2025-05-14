西甲｜送別安帥 皇馬主場穩殺馬略卡

皇馬經過上輪作客巴塞飲恨3比4後，目前以35戰75分排次席，本輪前落後榜首巴塞7分，衛冕機會 渺茫；而「銀河艦隊」暫時帶甩第3位馬德里體育會5分，奪亞軍機會尚算樂觀，今場仍會全力求勝。

隨着國家打吡受挫宿敵巴塞隆拿，皇家馬德里餘下西甲球季，相信只能以保住亞席為目標；作為向季後離隊，即接掌巴西國家隊的主帥安察洛堤送上告別禮物。皇馬今晚深夜主場迎戰近況一般的馬略卡，憑超班實力及決心，反彈贏波應無難度。(球賽編號FB1736，5月15日03:30開賽)

再者，皇馬功勳名帥安察洛堤，落實在今季西甲結束之後，馬上向「森巴兵團」巴西國家隊報到，領軍出戰的首騷會是下月初世盃外對厄瓜多爾。無論如何，餘下3場西甲會是安帥在皇馬今次領軍近4年任期的最後倒數，好頭好尾，大軍戰意絕無疑問。

說回今場皇馬對馬略卡，「銀河艦隊」雖然防線繼續飽受傷停問題困擾，但小將新星魯爾阿辛斯奧與曹亞文尼的中路拍檔，相信要抵禦火力平平的馬略卡，仍是綽綽有餘。

艾達古拿或替雲尼斯奧斯

鋒線上繼續有大勇的基利安麥巴比撐起，此子上仗聯賽又連中三元，今季聯賽已入27球之多，目前更在射手榜以2球力壓巴塞的羅拔利雲度夫斯基，要做神射手肯定搏盡。皇馬另一箭頭雲尼斯奧斯祖利亞據報有足踝傷在身，或會缺陣；但在艾達古拿與祖迪比寧咸等支援下，鋒力依然可靠。