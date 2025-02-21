西甲｜麥巴比著火追C朗紀錄 皇馬勢炒基羅納

西甲爭標三頭馬車爭持激列，馬德里雙雄上輪同時失分，令巴塞隆拿靠得失球差較佳，重上榜首，本周末一輪聯賽自然備受關注。其中剛在歐聯淘汰曼城的皇家馬德里，射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)大演帽子戲法，展現新球王本色；周日晚領軍迎擊基羅納，有力大勝，延續霸氣。(球賽編號FB7933，2月23日23:15開賽)

皇馬在歐聯淘汰賽附加賽兩回合贏曼城6比3，清脆俐落過關。季前加盟的射手麥巴比已完全融入大軍，近期腳風大順，連同剛戰連中三元，今季在各項賽事為「銀河艦隊」上陣38場攻入了28球；外界將他與皇馬「經典殺神」基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)作比較，指他勢必超過C朗在2009/10年度，首季效力入33球的皇馬紀錄。