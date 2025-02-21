西甲｜麥巴比著火追C朗紀錄 皇馬勢炒基羅納

西甲爭標三頭馬車爭持激列，馬德里雙雄上輪同時失分，令巴塞隆拿靠得失球差較佳，重上榜首，本周末一輪聯賽自然備受關注。其中剛在歐聯淘汰曼城的皇家馬德里，射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)大演帽子戲法，展現新球王本色；周日晚領軍迎擊基羅納，有力大勝，延續霸氣。(球賽編號FB7933，2月23日23:15開賽)
皇馬在歐聯淘汰賽附加賽兩回合贏曼城6比3，清脆俐落過關。季前加盟的射手麥巴比已完全融入大軍，近期腳風大順，連同剛戰連中三元，今季在各項賽事為「銀河艦隊」上陣38場攻入了28球；外界將他與皇馬「經典殺神」基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)作比較，指他勢必超過C朗在2009/10年度，首季效力入33球的皇馬紀錄。
比寧咸停賽2場
對於愛將麥巴比的表現，皇馬主帥安察洛堤(Ancelotti)說：「麥巴比的確擁有極高質素，甚至可與C朗拿度比較；但C朗拿度將標準推得很高，麥巴比才剛在皇馬起步，他充滿激情，但要追上C朗拿度卻不容易，麥巴比還需更加努力。」至於攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)今場開始要在西甲停賽2場。
皇馬的德國悍將魯迪格(Rudiger)上仗歐聯復出，加上魯爾阿辛斯奧(Raul Asencio)表現進步，被讚是「新沙治奧拉莫斯(Sergio Ramos)」，攻守都有理想發揮。如今球隊完成一重要任務，目標即要轉向之前3場不勝的聯賽，跟同分的巴塞及1分落後的馬德里體育會再拗手瓜；可幸周日對手基羅納近況不濟，近5場聯賽4敗，跌至中游，作客班拿貝無力招架。
巴塞作客拉斯彭馬斯
另邊廂，聯賽「一哥」巴塞隆拿明晚深夜造訪拉斯彭馬斯(球賽編號FB7937，2月23日04:00開賽)。巴塞近況回勇，連同上仗1比0小勝華歷簡奴，聯賽4連勝；老牌射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)上仗聯賽射入12碼一箭定江山，今季聯賽累積已入20球，以3球差距暫壓麥巴比排在西甲射手榜榜首，配上耶馬爾(Yamal)與拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)的無敵進攻鐵三角，面對近6場聯賽1和5負的主隊，客勝穩開。
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