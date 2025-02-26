西盃｜皇蘇難阻強勢皇馬闖決賽

西班牙盃四強首回合今晚輪到皇家蘇斯達主場對皇家馬德里。皇蘇近期戰績回升，但要多得對手實力偏弱，今戰卻會迎來大考驗；然而球隊今戰卻有主力中堅阿古特受傷缺陣，加上後顧地獄賽程，面對來勢洶洶的皇馬，恐怕凶多吉少，宜捧客勝。(球賽編號FB8136，2月27日04:30開賽)
皇蘇剛戰西甲以3比0大勝雷加利斯，近期各項賽事6戰5勝1負；但所贏對手只是雷加利斯、愛斯賓奴、奧沙辛拿及兩勝米迪蘭特，面對狀態稍佳的貝迪斯便吞下三蛋，今場遇上班霸肯定更加惡踢。
皇蘇缺人 賽程或有取捨
球隊今戰會有剛在西甲停賽的中場蘇比迪亞與前鋒碧加復出；但防線卻有阿古特剛戰受傷，將與莊柏捷高齊齊缺陣。主帥恩馬奴爾上仗聯賽已要從預備組徵召小將候命，可見兵源短缺；尤其今戰之後，該隊又要在聯賽作客巴塞隆拿，然後是歐霸盃迎擊曼聯，連場惡戰跟尾，難免影響專注度。
對手皇馬上仗西甲以2比0輕取基羅納，近4場3勝1和，狀態亦佳。球隊防線重心阿拉巴終於傷愈，上仗聯賽更擔正，讓魯迪格輪休；今場魯迪格有望重返正選，防線只會更穩。至於中場莫迪歷續演不老傳奇，上仗聯賽又有士哥，關鍵時刻往往值得信賴。
當然，皇馬的爭勝強項始終是無敵鋒線，「世足先生」雲尼斯奧斯祖利亞剛戰西甲重拾射門鞋；而其鋒線拍檔基利安麥巴比各項賽事近5戰入6球，腳風大順，已完全融入皇馬大軍，聯同不用在盃賽停賽的攻中祖迪比寧咸，今場強陣出擊，近3次對賽又全勝，有力在首回合先響頭炮。相關連結：香港賽馬會網頁