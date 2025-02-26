西盃｜皇蘇難阻強勢皇馬闖決賽

西班牙盃四強首回合今晚輪到皇家蘇斯達主場對皇家馬德里。皇蘇近期戰績回升，但要多得對手實力偏弱，今戰卻會迎來大考驗；然而球隊今戰卻有主力中堅阿古特受傷缺陣，加上後顧地獄賽程，面對來勢洶洶的皇馬，恐怕凶多吉少，宜捧客勝。(球賽編號FB8136，2月27日04:30開賽)

皇蘇剛戰西甲以3比0大勝雷加利斯，近期各項賽事6戰5勝1負；但所贏對手只是雷加利斯、愛斯賓奴、奧沙辛拿及兩勝米迪蘭特，面對狀態稍佳的貝迪斯便吞下三蛋，今場遇上班霸肯定更加惡踢。