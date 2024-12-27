「海鷗」主場無懼 「蜂」襲可捧

「海鷗」白禮頓雖然已5戰不勝，但連仗表現不差，火力可靠；今晚在英超主場碰上剛在聯賽主場被破身兼防線傷兵多的「蜜蜂兵團」賓福特，可熱捧主勝。(球賽編號FB5593，12月28日03:30開賽)

兩支中游分子，近況同樣平庸。「海鷗」上仗聯賽作客仍踢「4-2-3-1」陣式，佐真尼魯達推前掛帥，祖奧柏度、三占薰及新人古魯達後上支援。球隊全場佔得優勢，並由中場韋爾化先開紀錄，但不久即被追平至完場，累計5場聯賽不勝，但當中3場比賽領先，踢法主動，主場火力不缺。