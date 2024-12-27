「海鷗」主場無懼 「蜂」襲可捧

「海鷗」白禮頓雖然已5戰不勝，但連仗表現不差，火力可靠；今晚在英超主場碰上剛在聯賽主場被破身兼防線傷兵多的「蜜蜂兵團」賓福特，可熱捧主勝。(球賽編號FB5593，12月28日03:30開賽)
兩支中游分子，近況同樣平庸。「海鷗」上仗聯賽作客仍踢「4-2-3-1」陣式，佐真尼魯達推前掛帥，祖奧柏度、三占薰及新人古魯達後上支援。球隊全場佔得優勢，並由中場韋爾化先開紀錄，但不久即被追平至完場，累計5場聯賽不勝，但當中3場比賽領先，踢法主動，主場火力不缺。
韋爾化上仗傷出，但球隊中前場仍有充足人腳調動，佐真尼魯達、祖奧柏度及高大中鋒艾雲費格遜可出任箭頭；球隊開季聯賽主場8戰只嘗一敗，少帥賀斯拿被問到對手「蜜蜂」作客往往不濟時說：「我不是數據派，我知道有關數據，但不保證己隊會贏波。我視之為挑戰以走出當前的困局，並踢出好表現以送球迷一份禮物。」
「海鷗」要送球迷禮物，今夜可能找對了對手。事關對手賓福特上仗聯賽在近乎無敵的主場，排出最強攻擊組合，仍以0比2不敵黑馬諾定咸森林，被破今屆聯賽主場不敗身，各項賽事近5戰更4敗。球隊是今屆英超「主強客弱」最明顯的一隊，開季聯賽作客8戰只得1分，兩大射手尤尼韋沙及麥比奧莫，今屆在聯賽合共攻入19球，作客只佔3球。
更大打擊是「蜜蜂」傷兵潮轉趨嚴重，絕對主力的牙買加中堅賓諾克，早前英聯盃傷出；聯同薜比雲丹貝治及剛戰復出又再傷出的基斯杜化艾查，球隊今場只靠當打中堅彌敦哥連斯硬撐防線，要夜襲白禮頓，恐難走出作客成績是全英超最差的不利數據。 相關連結：香港賽馬會網頁