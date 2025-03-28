NBA｜西岸關鍵戰 木狼激鬥太陽

NBA常規賽進入尾聲，明晨免費電視直播西岸中游大戰，由暫時排在西岸第8的木狼，主場迎戰第10位太陽。兩軍近期同遇打擊，其中木狼近4場輸3場，要爭入前6直入季後賽遇上困難；主帥芬治誓言要從頭做起，刻意加強防守的訓練，今場要先將太陽打敗。(VIU TV 99台3月29日08:00開賽)
木狼在本月初迎來了一段相對較易賽程，結果一口氣打出8連勝走勢，但之後狀態與戰績同時急轉直下；包括兩度不敵溜馬，以及主場連續兩次面對實力平平的塘鵝只得1勝1負。目前木狼以41勝32負排第8，距離第6位快艇與第7位勇士只有半場勝差；在常規賽只餘下不足10場的情況，往後每場都是生死戰。球隊如能打入前6，將可直入季後賽；一旦留在7至10位，則要戰附加賽。
木狼特訓防守
木狼戰績倒退，主帥芬治當然失望，他深明鬥太陽之戰的重要性：「一定要反彈呀！」無疑，以木狼的實力，絕對有令成績回升的本錢，該隊今季出戰73場後，進攻數據排在聯盟第10，防守更是NBA第6；原本擁有出色防守體系，只是近3場敗仗，單計法定時間都被攻入117至119分，對手的命中率高達48.9%，這些都必須改善。已休戰數天的木狼，芬治安排了大軍連日來加強防守操練：「我們要為隊友搏命，這都是我們能做到的。」
另邊廂的太陽，之前4連勝走勢在剛戰告終；該隊主場縱有球星杜蘭特交出30分，但獨力難支，終以102比132大敗在衛冕的塞爾特人手下，急須即時反彈振奮軍心。太陽目前以35勝38負排在西岸第10，跟第11位的獨行俠的勝差一樣，一不留神隨時出局。