NBA｜西岸關鍵戰 木狼激鬥太陽

NBA常規賽進入尾聲，明晨免費電視直播西岸中游大戰，由暫時排在西岸第8的木狼，主場迎戰第10位太陽。兩軍近期同遇打擊，其中木狼近4場輸3場，要爭入前6直入季後賽遇上困難；主帥芬治誓言要從頭做起，刻意加強防守的訓練，今場要先將太陽打敗。(VIU TV 99台3月29日08:00開賽)

木狼在本月初迎來了一段相對較易賽程，結果一口氣打出8連勝走勢，但之後狀態與戰績同時急轉直下；包括兩度不敵溜馬，以及主場連續兩次面對實力平平的塘鵝只得1勝1負。目前木狼以41勝32負排第8，距離第6位快艇與第7位勇士只有半場勝差；在常規賽只餘下不足10場的情況，往後每場都是生死戰。球隊如能打入前6，將可直入季後賽；一旦留在7至10位，則要戰附加賽。