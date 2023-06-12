海防博物館︱香港島好去處 史蹟徑重溫香港保衛戰

如何前往海防博物館？ 筲箕灣站B2出口上斜，沿東喜道粉紅色路牌前行，直至阿公岩村道前的東都中心紅綠燈才過馬路，繼續前行就可進入海防博物館。由筲箕灣站計大約15分鐘抵達。 乘巴士往海防博物館，可選擇82號或82X，而海防博物館設停車場︰參觀者免費停泊三小時。 海防博物館地址： 筲箕灣東喜道175號 海防博物館聯絡電話：25691500

海防博物館開放時間 十月至二月 10時至下午5時 *十月至二月周四、初一、初二休息 三至九月 10時至下午6時（*周四休息） 免費粵語導賞︰周三、周六、公眾假期設一小時導賞，先到先得 11︰00香港海防故事、14︰15香港海防故事、15︰30史蹟徑

海防博物館最佳路線 參觀海防博物館，最佳路線是先上斜往接待大樓，乘電梯到8樓經一號觀景台、中央炮台、開合橋進入堡壘。堡壘設11個常設展覽廳及兩個主題展覽館，當中香港義勇軍（香港皇家軍團）、多元族裔軍人、海港設施、軍事布局、歷代防務建置都值得細看，從中了解香港歷史。值得一提是8樓展廳上層設社企康姨咖啡室，有意粉、炸薯條、咖啡等，行得累可當中場休息。在專題展覽廳離開室內，可沿史蹟徑落斜到訪24個景點，當中堡壘、炮台、壕溝、軍營、高射炮、魚雷裝置、碼頭、渡口炮台都值得留意，在香港不常見。

海防博物館賞海景 與一般博物館不同，海防博物館原址是山丘上的舊鯉魚門炮台，上落斜及不平坦的路相對多，戶外時間最少佔三成，需要一定體力。海防博物館設施包括餐廳、儲物櫃、洗手間、飲水機、無障礙設施如車位等，除常設展覽及專題展覽，還有體驗基地、探索地帶，適合親子活動。海防博物館參觀時間大約2-3小時，對二戰或香港保衛戰有興趣的仍有不少可取之處。