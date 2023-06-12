海防博物館︱香港島好去處 史蹟徑重溫香港保衛戰

距離筲箕灣15分鐘路程的海防博物館，在2022年維修及重開。這個香港唯一軍事主題博物館不收入場費，可從中了解香港保衛戰、香港皇家軍團等香港珍貴歷史。
如何前往海防博物館？
筲箕灣站B2出口上斜，沿東喜道粉紅色路牌前行，直至阿公岩村道前的東都中心紅綠燈才過馬路，繼續前行就可進入海防博物館。由筲箕灣站計大約15分鐘抵達。
乘巴士往海防博物館，可選擇82號或82X，而海防博物館設停車場︰參觀者免費停泊三小時。
海防博物館地址： 筲箕灣東喜道175號
海防博物館聯絡電話：25691500
海防博物館開放時間
十月至二月 10時至下午5時
*十月至二月周四、初一、初二休息
三至九月 10時至下午6時（*周四休息）
免費粵語導賞︰周三、周六、公眾假期設一小時導賞，先到先得
11︰00香港海防故事、14︰15香港海防故事、15︰30史蹟徑
海防博物館歷史
海防博物館的堡壘即「鯉魚門炮台」於1887年建成，當時主要防備法國及俄羅斯進襲。設營房、彈藥庫、壕溝、火炮、碉堡、魚雷發射站等。後來隨著摩星嶺等地的防禦工事落成，令鯉魚門炮台作用改變。在香港保衛戰中，鯉魚門炮台被日軍在1941年12月19日攻佔，後來重光後以操練及住宿為主要用途。
海防博物館最佳路線
參觀海防博物館，最佳路線是先上斜往接待大樓，乘電梯到8樓經一號觀景台、中央炮台、開合橋進入堡壘。堡壘設11個常設展覽廳及兩個主題展覽館，當中香港義勇軍（香港皇家軍團）、多元族裔軍人、海港設施、軍事布局、歷代防務建置都值得細看，從中了解香港歷史。值得一提是8樓展廳上層設社企康姨咖啡室，有意粉、炸薯條、咖啡等，行得累可當中場休息。在專題展覽廳離開室內，可沿史蹟徑落斜到訪24個景點，當中堡壘、炮台、壕溝、軍營、高射炮、魚雷裝置、碼頭、渡口炮台都值得留意，在香港不常見。
海防博物館賞海景
與一般博物館不同，海防博物館原址是山丘上的舊鯉魚門炮台，上落斜及不平坦的路相對多，戶外時間最少佔三成，需要一定體力。海防博物館設施包括餐廳、儲物櫃、洗手間、飲水機、無障礙設施如車位等，除常設展覽及專題展覽，還有體驗基地、探索地帶，適合親子活動。海防博物館參觀時間大約2-3小時，對二戰或香港保衛戰有興趣的仍有不少可取之處。
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