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體育
2023-11-02 17:55:00

混血港腳安永佳冀中文水平進步　稱香港球員盼北上落班

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安永佳 港足

安永佳

現時效力中甲廣西平果哈嘹、有「香港C朗」之稱的港足前鋒安永佳近日接受內媒《足球報》專訪。他用普通話表示很多香港足球員都希望北上內地踢球，又指自己中文說得不好，希望再進步，「因我是中國人」。

安永佳助港足在杭州亞運取得歷史性的第4名最佳成績，他表示最難忘是球迷支持，「當我們在場上遇到困難的時候，球迷們大聲唱歌，為港足加油打氣」。被問到未來會否有更多香港球員到內地踢球，他表示香港球員都想北上，因可以提升自身能力。如果想讓港隊提升戰力，就要鼓勵更多人北上。

安永佳又指從小到現在的偶像都是利物浦名宿謝拉特，因利物浦2003年到香港踢友賽，他成為與謝拉特牽手的球童 香港足球代表安永佳。(中新社) 香港足球代表安永佳。(港協暨奧委會圖片) 香港男足代表安永佳。(港協暨奧委會圖片) 安永佳在港隊前線希望爭取入球。(路透社) 中港大戰打頭場 日本勢攻南韓爭東亞盃

他稱此前於東亞盃和國足踢過比賽，讓他認為內地球員能力很好，堅定了北上爭取進步的想法，未來目標是助港隊於世界盃亞洲區第二階段外圍賽爭取勝利。

「我是中國人，用中文受訪很重要」

雖然作為香港及新西蘭混血兒，安永佳堅持用中文接受記者採訪，「雖然我的中文說得不是很好，但我很想提高說中文的水平，因為我是中國人，而且現在我在內地聯賽踢球，所以我覺得在採訪的時候用中文回答是很重要。而且中文說得好，可以跟球迷有更好的交流。」

安永佳又指從小到現在的偶像都是利物浦名宿謝拉特，因利物浦2003年到香港踢友賽，他成為與謝拉特牽手的球童，是一生難忘的回憶。對於被外界說是「香港C朗」，他稱當然喜歡，但強調自己不會想太多，只是希望在球場表現好自己。

英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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