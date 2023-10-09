游泳世界盃柏林站｜何詩蓓100自游出世界泳史第3快封后 掃2金1銅

游泳世界盃柏林站周日(8日)結束一連三日賽事，不久前才在亞運奪得6面獎牌的香港女飛魚何詩蓓在女子100米自由泳決賽游出世界泳史第3快封后，52.02秒亦是新亞洲紀錄，較她12日前在杭州亞運締造的52.17秒亞洲紀錄再快0.15秒，連同前兩日的400米自由泳銅牌及200米泳自由金牌，今站共奪得2金1銅。何詩蓓將轉戰雅典站及布達佩斯站的世界盃賽事。
兩周內兩破亞洲紀錄
初賽首名晉級的何詩蓓起跳反應0.69位於第3，這位25歲奧運銀牌得主加速後，以25.08秒的分段時間「轉塘」進佔首位，之後甩開一眾強敵，最終以52.02秒、快過澳洲的金寶1.24秒優勢膺得百米飛魚后座，世界紀錄保持者、瑞典名將施祖唐得第3。
世界泳壇上只有兩人於女子100自衝破52秒大關，施祖唐於2017年創出世界紀錄51.71秒，澳洲女飛魚麥基昂於2021年造出的51.96秒為歷來第2快，何詩蓓今次游出的時間是有史以來第3快；何詩蓓賽後說：「其實我沒預料自己能游出甚麼成績，所以游出時間實在很有驚喜。我希望自己每站都比上站更快，或許我在這系列比賽後能游出51秒呢！」
女子100自歷來最快時間
1 施祖唐(瑞典) 51.71秒（2017年)
2 麥基昂(澳洲) 51.96秒（2021年)
3 何詩蓓(香港) 52.02秒（2023年)
4 甘寶(澳洲) 52.03秒（2018年）
5 文露爾（美國) 52.04秒 (2019年)