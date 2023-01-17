澳網︱梅利苦戰5盤淘汰巴列天尼　施維列夫復出險勝晉級

男單世界排名14的意大利球手巴列天尼（Matteo Berrettini）首圈出局，這位26歲球手在面對英國的兩屆溫布頓冠軍梅利（Andy Murray），最終在激戰5盤之後，以盤數2:3落敗。至於傷癒復出的施維列夫（Alexander Zverev）險勝外圍賽晉級的Juan Pablo Varillas。
因為傷患的影響，3個大滿貫冠軍的梅利近年已大不如前，世界排名已跌至66位。在對上的3次對賽，意大利的巴列天尼都取得全勝，當中包括去年美國公開賽。不過35歲的梅利，在面對澳洲炎熱天氣之下，與巴列天尼苦戰接近5個小時。在先贏兩盤6:3之下，被巴列天尼追回兩盤，最後決勝第5盤，雙方需要打至決勝局，最終梅利以細分的10:6擊敗巴列天尼，成功擊敗對方晉級。
梅利賽後表示：「現在我是難以置信般興奮，以及為自己非常自豪。我在過去數個月與團隊花了很多功夫，讓我有機會在這個球場以及比賽有這樣的表現。我今晚已付出了所有。」
施維列夫復出首勝
至於去年法國公開賽受傷，而缺席逾半年的德國球手施維列夫，在早前的聯合會盃上連輸兩場。不過到澳網首圈終於取得勝利。他在面對從外圍賽，以「幸運落敗者」身份「復活」的秘魯球手Juan Pablo Varillas。施維列夫在先輸一盤下，逐盤逐盤地追，在第5盤比賽，施維列夫終以6:4的局數勝出，以盤數3:2反勝對手晉身次圈。