球王｜美斯戴帽兼破百 領阿根廷升世一

世盃冠軍喜事重重！阿根廷去年尾捧走世盃的慶祝活動停不了，剛戰主場友賽7比0大炒加勒比海球隊庫拉索，球王美斯上半場已中三元，個人累計國際賽入球增至102球；而國家隊在稍後公布的世界排名，將趕過死對頭巴西，成為世界第一。

「藍白軍團」阿根廷今次以主場鬥巴拿馬及庫拉索，作為擁躉的祝捷派對；球王美斯上仗2比0打敗巴拿馬「埋齋」，今場意猶未盡又踢足全場，更在開賽20分鐘接應中場盧施素直線妙射先開紀錄，個人終攻入國際賽第100球，之後再入2球，加上尼高拉斯干沙利斯、安素費南迪斯、迪馬利亞及蒙迪爾各入一球，助這支世盃盟主錄得自2015年9月鬥玻利維亞後，首次在國際賽攻入7球或以上。

隊友：美斯每次觸球都會讓你微笑

助攻美斯的費倫天拿翼鋒尼高拉斯干沙利斯，賽後說：「你無法用言語來形容美斯，他一場又一場證明是世上最佳；他每次觸球，都會讓你微笑。」累計攻入102個國際賽入球的美斯，暫仍落後基斯坦奴朗拿度(122球)、以及伊朗傳奇戴伊(109球)，排史上第3。不過他已是首位南美男子足球員「破百」，並僅次巴西女球王瑪達的109球。

由於巴西剛在國際賽1比2受挫摩洛哥，預計稍後公布的世界排名，原排第二的阿根廷將會升上第一。