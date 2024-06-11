理工大學與拔萃女書院合作 以科技推進游泳表現

共建「香港理工大學—拔萃女書院人工智能游泳科技實驗室」 理工大學與拔萃女書院合作，旨在研發生物力學訓練方法,提升游泳運動員的表現。理大體育科技研究院團隊，利用可穿戴式感測器和水下拍攝系統，分析游泳員的起跳動作和游泳姿勢等數據，協助教練設計更合適的訓練方法。應用相關方法提升訓練成效。實驗室將利用拔萃女書院的游泳設施，由理大研究人員進行相關數據收集和研究。

數據主要收集方式 核心研究成員蘇俊龍博士指出研究内容將於訓練和比賽收集表現數據，再作出調整。主要觀察1. 關節角度（肩，手肘，髖關節）；2. 划幅和划頻；3. 力量測試（牽引游泳和穿戴式力量感應器）。

嶄新的科技應用有助運動表現 科技使用包括感應器準確亮度3D關節角度、游泳生物力學指標監測平台，監測划幅和划頻、運動影片分析優化技術、實時游泳力量測試（牽引游泳）、穿戴式力量感應器、全港首個防水肌電圖活動分析系統（用於水下拍攝）。所有數據將儲存在雲端並整合數據。同時也通過數據為每位運動員的特徵爲他們做出調整。經過了6星期的實驗性訓練，運動員平均起跳反應快了0.127秒，這差距足以爭取更高的名次。