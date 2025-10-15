瑞典瀕出局炒領隊　媒體評論批如教街波

擁有兩位英超過億射手的瑞典，在世界盃外圍賽4戰僅1分墊底，出線決賽周機會渺茫之際，決定解僱丹麥籍的主帥湯馬臣（Jon Dahl Tomasson）。在瑞典的媒體評論指，丹麥人在任期間，將隊中的頂級球星教到像街場踢波一樣。

瑞典國家隊從來都不乏球星，從布連（Tomas Brolin）、亨歷拿臣（Henrik Larsson）到伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic），而今季隊中兩大射手的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）與基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）更以高價轉投英超的利物浦及阿仙奴。可是他們在世界盃外圍賽卻並不如意，分組僅僅從斯洛文尼亞身上搶得1分，對科索沃更是兩戰全敗，也成為了湯馬臣下台的原因。這位瑞典首位外籍教練，在上任一年半多點令瑞典處於連續兩屆缺席世界盃決賽周的邊沿，也因此在輸給科索沃的比賽後遭解僱。