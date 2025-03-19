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體育
2025-03-19 18:02:33

男兒當入樽作者井上雄彥兒子井上大道　加盟日本職業籃球隊鹿兒島

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井上雄彥兒子井上大道。(鹿兒島列布尼斯圖片)

井上雄彥兒子井上大道。(鹿兒島列布尼斯圖片)

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日本職業籃球聯賽（B-League）的二級聯賽球會鹿兒島列布尼斯，宣布獲得重量級的球員加盟。這位球手是曾在美國留學參與籃球，人氣漫畫家井上雄彥的19歲兒子井上大道。

出生於東京的井上大道，身高1.8米，在高中期間曾留學美國學習打籃球，並希望加入日本籃球聯賽。井上大道司職控衛，並會穿上「0」號球衣。在鹿兒島列布尼斯的官網上，井上大道表示自己的父母及祖父母都與鹿兒島有深厚的淵源，故此對這地方有很深感受，並希望為球隊作出貢獻。他最快可以在本周末及日的比賽為球隊披甲。

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井上大道為井上雄彥兒子，將身穿鹿兒島0號球衣。 井上大道4日前開IG，上載了3張相片。 井上大道加盟日本二級聯賽球會鹿兒島列布尼斯。

其父井上雄彥對日本籃球有很深的影響，原因是他就是人氣漫畫《SLUM DUNK》（港譯：男兒當入樽）的作者，因此其兒子加入職業球隊也在社交平台引起哄動。一些網民表示，希望能見到井上雄彥與兒子的聯乘，以及希望井上大道能與其父一樣成為日本籃球的代表名字。

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