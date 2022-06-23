登拜仁成德甲亮點 文尼：力爭所有錦標

德甲新王牌登場！塞內加爾前鋒沙迪奧文尼(Sadio Mane)，落實以3,500萬鎊從利物浦轉投拜仁慕尼黑的同時，拜仁據報再度遊說羅拔利雲度夫斯基留隊失敗，非洲猛將沙迪奧文尼勢成德甲炙手可熱的頭號射手。

文尼發跡不忘返祖國塞內加爾扶貧，在當地進行連串公開活動後，日前已飛抵慕尼黑接受體測，德甲10連霸的拜仁慕尼黑周三正式公布文尼加盟，簽約3年至2025年。文尼在官宣記招說：「現在是時候接受新挑戰，這間偉大的球會一早對我有興趣，所以我心裡亦沒有懷疑。」30歲的文尼據報周薪達25萬英鎊。

文尼曾在2020年協助利物浦封王歐聯，最後一次代表該隊出場是在上月的歐聯決賽不敵皇家馬德里，早前他被問及是否想為新東家贏得歐聯，他說：「世上每一個球員都希望贏歐聯，我現在身處一支極具競爭力的球隊。」文尼在2016年由修咸頓過檔利物浦，並跟古天奴、穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴組成「古埃及文明」，助紅軍奪得2019年歐聯及30年來首個頂級聯賽錦標，總計為紅軍出場269次攻入120球，表現出色。