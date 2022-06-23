登拜仁成德甲亮點 文尼：力爭所有錦標

德甲新王牌登場！塞內加爾前鋒沙迪奧文尼(Sadio Mane)，落實以3,500萬鎊從利物浦轉投拜仁慕尼黑的同時，拜仁據報再度遊說羅拔利雲度夫斯基留隊失敗，非洲猛將沙迪奧文尼勢成德甲炙手可熱的頭號射手。
文尼發跡不忘返祖國塞內加爾扶貧，在當地進行連串公開活動後，日前已飛抵慕尼黑接受體測，德甲10連霸的拜仁慕尼黑周三正式公布文尼加盟，簽約3年至2025年。文尼在官宣記招說：「現在是時候接受新挑戰，這間偉大的球會一早對我有興趣，所以我心裡亦沒有懷疑。」30歲的文尼據報周薪達25萬英鎊。
文尼曾在2020年協助利物浦封王歐聯，最後一次代表該隊出場是在上月的歐聯決賽不敵皇家馬德里，早前他被問及是否想為新東家贏得歐聯，他說：「世上每一個球員都希望贏歐聯，我現在身處一支極具競爭力的球隊。」文尼在2016年由修咸頓過檔利物浦，並跟古天奴、穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴組成「古埃及文明」，助紅軍奪得2019年歐聯及30年來首個頂級聯賽錦標，總計為紅軍出場269次攻入120球，表現出色。
德甲勢連失兩頂級新鋒
一直努力促成交易的拜仁體育總監沙利咸美錫周二接受當地記者訪問稱：「我們對於一位世界級球星加盟拜仁，都感到自豪及高興。這對整間球會、教練團及我本人，意義重大。」不過據報沙利咸美錫早前親赴西班牙馬略卡，遊說正度假的隊中王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基留隊的行動失敗，利雲強調今夏要轉會巴塞隆拿。
前拜仁及德國國家隊隊長馬圖斯說：「德甲失去艾寧夏蘭特，我們同樣失去羅拔利雲度夫斯基，德甲需要新面孔，文尼大名鼎鼎，在塞內加爾及利物浦已證明其實力。」另外曾効力拜仁多季、德國國家隊2014年世盃決賽入球功臣馬里奧葛斯，宣布離開荷甲燕豪芬，重返德甲効力應屆歐霸盟主法蘭克福，雙方簽約3年。