省港盃｜香港隊決選名單梁諾恆獲重召　盧比度試新人

月底展開的第44屆省港盃賽事，香港代表隊在今日（19日）公布決選的24人名單。當中除了幾位港隊常規主力，暫代主教練盧比度亦挑選一些新球員試陣，而在中超效力的梁諾恆，亦是自2023年以來再次入選香港代表隊名單。

港超球隊的東方在日前宣布，正式與主帥的盧比度解約，令「Chino」成為全職的港隊的暫代教練。今屆省港盃的首回合在本月28日於香港大球場舉行，次回合明年1月3日在廣東省上演，足總在今日公布首回合的24人名單，當中不少年輕球員獲徵召。而在內地效力的孫銘謙、梁諾恆、馬希偉、余在言以及吳宇曦都有入選，當中梁諾恆是自2023年11月後再入選。至於門將方面，在葉鴻輝受傷之下，大埔的謝家榮亦沒有入選，並僅徵召傑志的龐焯熙與冠忠南區的伍瑋謙爭逐。