省港盃｜香港隊決選名單梁諾恆獲重召　盧比度試新人

月底展開的第44屆省港盃賽事，香港代表隊在今日（19日）公布決選的24人名單。當中除了幾位港隊常規主力，暫代主教練盧比度亦挑選一些新球員試陣，而在中超效力的梁諾恆，亦是自2023年以來再次入選香港代表隊名單。
港超球隊的東方在日前宣布，正式與主帥的盧比度解約，令「Chino」成為全職的港隊的暫代教練。今屆省港盃的首回合在本月28日於香港大球場舉行，次回合明年1月3日在廣東省上演，足總在今日公布首回合的24人名單，當中不少年輕球員獲徵召。而在內地效力的孫銘謙、梁諾恆、馬希偉、余在言以及吳宇曦都有入選，當中梁諾恆是自2023年11月後再入選。至於門將方面，在葉鴻輝受傷之下，大埔的謝家榮亦沒有入選，並僅徵召傑志的龐焯熙與冠忠南區的伍瑋謙爭逐。
另外在韋斯活時代備受爭議，本地華人射手的劉智樂亦獲得徵召，而在愛沙尼亞效力的米高亦將歸隊，而南區的趙聡悟及大堉的李樂謙兩位年輕前鋒都入選名單。
省港盃首回合門票
香港隊首回合決賽名單：
守門員：龐焯熙（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）
後衛：甘智健、林樂勤（傑志）、陳潤潼（冠忠南區）、杜度（理文）、李家豪、杜國榆（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、梁諾恆（浙江隊）
中場：陳俊樂（傑志）、巴拉克、胡晉銘（理文）、馬希偉（陝西聯合）、余在言（石家莊功夫）、顏卓彬（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、米高（JK Tallinna Kalev）、祖連奴（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李樂謙（大埔）