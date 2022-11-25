研究：握力減弱可作為老化指標

人體老化的速度不但受遺傳基因影響，也與後天因素如飲食、生活環境及習慣等有關，亦可能與外表呈現的年齡不符。美國有研究發現，除了真實年齡之外，手腕的握力也可以反映一個人的衰老程度。
握力與老化有直接關係
美國密歇根大學追蹤了1,275名年過50歲的人士，在8至10年間的健康數據，包括握力及多項生理老化評分等。結果發現，握力下降與生理老化評分有明顯及直接關係，故此認為握力可作為評估老化的指標之一。有關研究已刊載於《Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle》。
研究人員指出，另一項正進行的研究亦顯示，無論是年輕還是年老的男性，肌肉力量減弱及性腺功能減退都與整體死亡有密切關係，提供更多證據表明肌肉力量與生理老化有明顯關係。
提升整體肌肉力量更長壽
你或會問，只要改善握力是否就可以延長壽命？負責研究的學者則指，無證據或理由相信單單增加手腕握力可以改善健康及延長壽命，因為握力只是整體肌力的其中一個指標，提升握力但其他肌力仍然軟弱，即衰老情況依舊不變，所以無助改善健康。
專家表示，一些可以提升整體肌肉力量的習慣，以及控制適中的體重，更有延年益壽的作用，例如恆常帶氧及肌力運動，加上健康均衡的飲食，都能幫助促進健康。