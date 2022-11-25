研究：握力減弱可作為老化指標

人體老化的速度不但受遺傳基因影響，也與後天因素如飲食、生活環境及習慣等有關，亦可能與外表呈現的年齡不符。美國有研究發現，除了真實年齡之外，手腕的握力也可以反映一個人的衰老程度。

握力與老化有直接關係

美國密歇根大學追蹤了1,275名年過50歲的人士，在8至10年間的健康數據，包括握力及多項生理老化評分等。結果發現，握力下降與生理老化評分有明顯及直接關係，故此認為握力可作為評估老化的指標之一。有關研究已刊載於《Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle》。

研究人員指出，另一項正進行的研究亦顯示，無論是年輕還是年老的男性，肌肉力量減弱及性腺功能減退都與整體死亡有密切關係，提供更多證據表明肌肉力量與生理老化有明顯關係。