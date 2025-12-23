福原愛被日本傳媒大爆離婚前與橫濱男交往 時間線惹出軌疑雲

37歲日本前桌球名將福原愛在2021年爆出與「橫濱男」不倫戀，震驚外界，她也在同年7月和男星江宏傑結束5年婚。近期，福原愛接受日本傳媒專訪，證實在今年夏天和「橫濱男」再婚，並懷有身孕，但強調是和前夫離婚後才和現任老公交往，不過此說法慘遭日本傳媒反駁。

根據日本傳媒《女性Seven》報道，福原愛在受訪時透露，她在2020年就決定與江宏傑離婚，強調是在2021年底與江宏傑確定離婚後，才和「橫濱男」交往，起初只是想以「伴侶」關係相互扶持，並沒有執著要結婚，是現任丈夫家人溫暖的支持，才決定一起攜手共組家庭。