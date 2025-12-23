福原愛被日本傳媒大爆離婚前與橫濱男交往 時間線惹出軌疑雲

37歲日本前桌球名將福原愛在2021年爆出與「橫濱男」不倫戀，震驚外界，她也在同年7月和男星江宏傑結束5年婚。近期，福原愛接受日本傳媒專訪，證實在今年夏天和「橫濱男」再婚，並懷有身孕，但強調是和前夫離婚後才和現任老公交往，不過此說法慘遭日本傳媒反駁。
根據日本傳媒《女性Seven》報道，福原愛在受訪時透露，她在2020年就決定與江宏傑離婚，強調是在2021年底與江宏傑確定離婚後，才和「橫濱男」交往，起初只是想以「伴侶」關係相互扶持，並沒有執著要結婚，是現任丈夫家人溫暖的支持，才決定一起攜手共組家庭。
不過福原愛此說法馬上被其他日本傳媒《Smart FLASH》、《日刊體育》反駁，紛紛列出福原愛從離婚到認愛「橫濱男」的時間線，指出福原愛2016年9月與江宏傑結婚，分別在2017年和2019年生下一對子女，在2021年1月獨自回日本後就爆出婚變傳聞。
2021年3月與橫濱男同遊 同年7月離婚
而在2021年3月，福原愛就被日媒拍到和「橫濱男」同遊，直到2021年7年才與前夫江宏傑宣布離婚，「橫濱男」則在同年年底承認和福原愛交往，因此日本傳媒認為福原愛離婚前早和橫濱男有曖昧，認為她在節目中的說法站不住腳。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章