紐尼斯領紅 利物浦連和 高普歎惡運纏身

身價高達1億歐元的利物浦新希望、烏拉圭中鋒達雲紐尼斯，在紅軍本屆英超首場主場鬥水晶宮首次擔正，可惜卻因一時沉不住氣以頭撞對方中堅被逐；球隊十人應戰下，最終追成1比1，開季兩戰全和。領隊高普賽後未有強烈斥責紐尼斯，但對球隊滿營傷兵，慨歎惡運纏身。

在社區盾及英超首戰，後備出場均有士哥的達雲紐尼斯，藉羅拔圖法明奴受傷首獲正選。不過紅軍滿營傷兵，今屆未在正式比賽出場的尼達利菲臘斯擔正，夥拍華基爾雲迪積克扼守中路，結果主隊早段狂攻不成，戰至33分鐘被客軍快攻得手，由前鋒韋費特沙夏突破越位打開悶局，達雲紐尼斯則於上半場未能把握兩次入球機會。至下半場57分鐘，愈踢愈急的紐尼斯與對方中堅佐基姆安達臣多番身體接觸，對方繼而上前指罵及從後推背下，終沉不住氣轉身以頭撞向對手，安達臣即時倒地，球證亦出示紅牌逐紐尼斯出場，安達臣則黃。幸好紅軍眾將決心求勝，翼鋒路爾斯戴亞斯一球靚絕遠射扳平，終和波完場，利物浦兩仗失4分。

領隊高普賽後稱：「他(紐尼斯)經常被挑釁，但也不應做出如此行為。」這僅是23歲的紐尼斯自2019年在西班牙阿美利亞出道首季領紅後，歷來第二次被逐；更是自2010年祖高爾對阿仙奴後，首位在晏菲路主場聯賽被逐的紅軍球員。