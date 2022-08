紐尼斯領紅 利物浦連和 高普歎惡運纏身

高普未責難 紐尼斯坐波監續鍛煉

不過高普仍保護這位年輕中鋒說:「達雲知道自己令隊友失望,我明天才跟他交談。在他停賽的期間會加以鍛煉,令他更強壯。」紐尼斯將錯過未來3場聯賽,包括周一作客曼聯。高普反而慨歎球隊持續的傷兵潮,「已好幾星期了,傷兵潮好像是有女巫在大廈內(like a witch was in the building),每天都有人因瘋狂的理由而缺席,所以我對球員的表現已感自豪。希望下周有一、兩位球員能復出。」高普指新傷的祖爾麥迪比,要休息多兩周。

不少紅軍球迷賽後社交媒體抨擊紐尼斯,不過曼聯名宿、現為球評家的加利尼維利則認為球員的反應有時難以猜度,並指他以前也曾將皮球踢向愛華頓球迷及利物浦球員麥馬拿文,其同台講波拍檔、前利物浦名將加歷查,也曾將硬幣掟向球迷。